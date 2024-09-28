Kaldırım işgaline karşı çalışma

Kaynak: İHA
Kaldırım işgaline karşı çalışma

Bakırköy Belediyesi zabıta ekiplerinin kaldırımlardaki işgaliye sorununu çözmek için ilçe genelinde yürüttüğü denetimlerde, işletmelerin yaya geçişine engel olmaması için sınırları sarı çizgi çekerek belirledi.

Bakırköy Belediyesi, kaldırımlardaki işgaliye sorununu çözmek amacıyla ilçe genelinde denetimlere başladı. Zabıta ekipleri, işletmelerin yaya geçişine engel olmaması için kaldırımlarda sınırları sarı çizgilerle belirledi.

Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun şehir düzenini koruma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, işletmeler kaldırım işgali konusunda uyarıldı ve yayaların rahat yürüyebilmesi için sınırlar çizildi.

Zabıta Komiseri Kemal Boztürk, "Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda bu düzeni sağlayarak hem esnafı hem de vatandaşları mağdur etmemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçe genelinde düzenli olarak denetimlere devam edeceğiz" dedi.

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