Kaldırım işgaline karşı çalışma

Bakırköy Belediyesi, kaldırımlardaki işgaliye sorununu çözmek amacıyla ilçe genelinde denetimlere başladı. Zabıta ekipleri, işletmelerin yaya geçişine engel olmaması için kaldırımlarda sınırları sarı çizgilerle belirledi.

Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun şehir düzenini koruma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, işletmeler kaldırım işgali konusunda uyarıldı ve yayaların rahat yürüyebilmesi için sınırlar çizildi.

Zabıta Komiseri Kemal Boztürk, "Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda bu düzeni sağlayarak hem esnafı hem de vatandaşları mağdur etmemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçe genelinde düzenli olarak denetimlere devam edeceğiz" dedi.