Kaldırım vincin ağırlığına dayanamadı

Bahçelievler’de inşaat halindeki bir binada çalışma yapan vincin ayaklarını sabitlediği kaldırım ağırlığa dayanamayınca çökme meydana geldi. Olay sonrası çökmenin yaşandığı alanda çalışma başlatıldı.

Kaldırım vincin ağırlığına dayanamadı

İHA'nın haberine göre, Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat halindeki 10 katlı bir binada çalışma yapmak isteyen vinç ayaklarını yola ve kaldırıma sabitlemek istedi.

Sabitlenen ayaklardan kaldırımda olan kısmı ağırlığı daha fazla kaldıramadı. Daha sonra 5 katlı binanın sığınak olarak kullanılan kısmında çökme meydana geldi. Çalışma yapmak isteyen vincin bir kısmı çöken kaldırıma düştü.

Bina sakinleri ise panik yaparak deprem olduğunu zannetti. Olay sonrası bina sakinleriyle görüşen inşaat sahipleri çökme olan yerde çalışma başlattı.

Binanın giriş katında oturan Kerem Karcı “İlk katta oturuyorum. İnşaatta çalışma vardı. Vinç kaldırıma çıkınca kaldırım yere çöktü. Bina yıkılacak zannettik. Çok korktuk. Alt taraf sığınak olarak kullanılıyordu. İçeride bazı eşyalar vardı onlarda çöp oldu. Bide ev biraz hasar gördü. Deprem oldu zannettik, kendimizi dışarı attık. İnşaattan direk geldiler zaten yapacaklarını söylediler” dedi.

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