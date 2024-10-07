Kaldırımda başlayan tekmeli yumruklu kavga yolun ortasında bitti

Kaynak: DHA
Kaldırımda başlayan tekmeli yumruklu kavga yolun ortasında bitti

Avcılar'da bir araçtan inen bir grup genç bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Avcılar'da iki grup arasında gece saatlerinde kavga çıktı. Nedeni bilinmeyen kavga sırasında taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Tahtakale Mahallesi'ndeki Ispartakule Bulvarı'nda bulunan bir site önünde meydana geldi. Araçtan inen bir grup genç bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kaldırımda devam eden kavga yol ortasında da sürdü. Bir kişi yere yatırdığı arkadaşına defalarca yumrukla saldırırken, kavganın taraflarını arkadaşları güçlükle ayırdı. Gençler arasındaki kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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