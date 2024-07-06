Kaldırımda öldü yastığı valiz oldu

Kaynak: İHA
Kaldırımda öldü yastığı valiz oldu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 46 yaşındaki adam, kaldığı pansiyondan çıkış yapmasının ardından pansiyonun önünde yere yığıldı. Öldüğü belirlenen şahsın yastığı ise içerisinde eşyaları bulunan valizi oldu.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 90 sokak üzerinde bulunan pansiyona konaklamak için gelen Özcan Demirhan (46), sabah saatlerinde eşyalarını alarak çıkışını gerçekleştirdi.

Kapının önünde fenalaşan Demirhan, bir süre kaldırıma oturduktan sonra yere yığıldı. Demirhan'ın yere yığılmasının ardından, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede pansiyonun önüne gelen sağlık ekipleri, Özcan Demirhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekipler cenazenin üzerini kapatırken, araçları ve şeritlerle de pansiyonun önünü trafiğe kapattı. Demirhan'ın eşyalarının bulunduğu valiz ise başının altına konuldu.

Özcan Demirhan'ın ölümü üzerine çağrılan belediye tabibi ölümü normal olarak değerlendirdi. Demirhan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

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