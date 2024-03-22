Kaldırımda yumruklu kavgası

Kaynak: İHA
Kaldırımda yumruklu kavgası
Ataşehir'de iki şahıs yumruk yumruğa kavga etti. Kavga görüntüleri ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kavga İstanbul Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi'nde Kurtuluş Caddesi'nde saat 10.40 sıralarında meydana geldi. Birbirini tanımayan isimleri henüz öğrenilemeyen iki şahıs sözlü tartışma yaşadı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, iki şahıs yumruk yumruğa kavga etti. Yaşanılan olay ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kavga çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle sonlandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Kaan Yerli, "Biz sabah buradaydık. Dükkanın açılmasını bekliyorduk. Adam aşağıya indi. Beton aracıyla harç vermek için, burada bir diyalog yaşadılar. Kafa kafaya geldiler ve bir baktım birbirlerine vurmaya başladılar. Ayırmaya çalıştık" dedi.

aw168225-01.jpg

aw168225-02.jpg

aw168225-03.jpg

Son Haberler
Irak’ta deprem Gündem
Irak’ta deprem
Diyarbakır’da yağmur. Cami ve evleri su bastı Gündem
Diyarbakır’da yağmur. Cami ve evleri su bastı
Orhan Yıldırım'a ilk satış kendi editöründen geldi! 'İki gözüm önüme aksın haber benim değil' dedi Spor
Orhan Yıldırım'a ilk satış kendi editöründen geldi! 'İki gözüm önüme aksın haber benim değil' dedi
Karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetiyle başvurdu. Ölümcül hastalığa yakalandığını öğrendi Sağlık
Karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetiyle başvurdu. Ölümcül hastalığa yakalandığını öğrendi
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine bayram düzenlemesi Gündem
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine bayram düzenlemesi
İYİ Parti Adana adayı Ayyüce Türkeş: Adana'yı ayağa kaldıracağım Gündem
İYİ Parti Adana adayı Ayyüce Türkeş: Adana'yı ayağa kaldıracağım
Beşiktaş resmi imzayı açıkladı Spor
Beşiktaş resmi imzayı açıkladı