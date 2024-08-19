Kaldırımda yürürken topuğunda vuruldu

Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde, gece yarısı gerçekleşen olayda, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'nde yürümekte olan U.Ö. isimli şahıs, hareket halindeki bir aracın içerisinden açılan ateşle yaralandı. Sol ayağının topuk kısmına isabet eden kurşunla yaralanan U.Ö., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede bir adet boş kovan tespit etti ve saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.