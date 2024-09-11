Kaldırımda yürüyen 2 kadına çarpan polis aracı kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaldırımda yürüyen 2 kadına çarpan polis aracı kamerada

İstanbul Şişli'de polis aracının kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 10 Eylül'de Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde saatlerinde meydana gelmişti. Cadde üzerinde geri manevra yapan 1 yıllık kadın polis memuru G.U, aracın direksiyon hakimiyetini yitirince kaldırımda yürüyen 24 yaşındaki Ayşegül Tufan ile 43 yaşındaki Ergül Kaya isimli iki kadına çarpmıştı.

Ergül Kaya'nın ağır şekilde yaralanırken kazada, Ayşegül Tufan ise kazayı hafif yaralarla atlatmıştı.

2 yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ergül Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetmişti. Kazayı yapan polis memuru ise gözaltına alınmıştı.

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