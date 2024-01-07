Kaldırımda yürüyen kadını boğazından bıçakladı. Çevredeki vatandaşlar linç etti

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde sokakta yürüyen bir kadın, eski iş arkadaşı tarafından boğazından bıçaklandı.

Namık Kemal Mahallesi'nde meydana gelen olayda Fazilet Doğan, kaldırımda yürüdüğü esnada bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazından bıçaklanan Doğan, yere yığılarak kanlar içinde kaldı.

Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar saldırgana hemen müdahale etti. Saldırganın vatandaşlar tarafından darbedildi.

Ağır yaralanan Fazilet Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli ise yaralı şekilde gözaltına alınarak hastaneye götürüldü.

Şüpheli ile Fazilet Doğan'ın iş arkadaşı oldukları, şüphelinin 2 ay önce işten çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

“KADININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR”

Olayın görgü tanığı Muhammet Öz, “Arkadaşlarımın yanına gidiyordum. Şüpheli bıçağı kadının boynuna salladı. İkinci darbeyi atmaya çalışırken arkadaşımız tuttu. Bıçağı elinden aldık. Burada darbettik. Sonra polise teslim ettik. Kadının hayati tehlikesi devam ediyor. Biz elimizden gelen vatandaşlık görevimizi yaptık. Kadın burada çalışan. Bizde burada yaşıyoruz. Görünce dayanamadık. Bir erkeğin kadına bunu yapması yanlış." dedi.