Kaldırımdaki yayaları biçti. Bunun adı resmen aşırı hız cinayeti

Feci kaza Mersin’in Toroslar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre sabah saatlerinde A.D. idaresindeki otomobil kırmızı ışıkta geçti.

Kontrolü kaybeden sürücü kaldırımdaki yayalara çarptı. Daha sonra ise sürücü ağaca çarparak devrildi.

32 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ

Kazada 32 yaşındaki Sultan Sedef yaşamını yitirdi.

Sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Olay anı ise kameralar yansıdı. Görüntülerde hayatını kaybeden Sedef’in havaya fırladığı yer alıyor.

Takla atan araç yanmaya başlayınca sürücüyü araçtan çevredekiler kurtardı.