Arjantin'in kalecisi yine ortalığı karıştırdı

2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarda mağlup edip kupayı müzesine götüren Arjantin'de kutlamalar sürüyor.
Takımın kalecisi Emiliano Martinez, takım otobüsünde eğlendiği sırada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği kutlamalara katılan kabalık Arjantin taraftarlarına gösterdi.
Martinez'in bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.
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