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Arjantin'in kalecisi yine ortalığı karıştırdı

Dünya Kupası'nı müzesine götüren Arjantin'de kaleci Emiliano Martinez, kutlamalara Mbappe'nin fotoğrafının olduğu oyuncak bebekle katılınca sosyal medya karıştı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 10:32
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Kaleci Martinez'den Mbappe göndermesi. Bu kez bebekle yaptı

Arjantin'in kalecisi yine ortalığı karıştırdı
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2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarda mağlup edip kupayı müzesine götüren Arjantin'de kutlamalar sürüyor.

Takımın kalecisi Emiliano Martinez, takım otobüsünde eğlendiği sırada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği kutlamalara katılan kabalık Arjantin taraftarlarına gösterdi.

Martinez'in bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.


 

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