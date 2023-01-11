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Beşiktaş'ın kalesi Mert Günok'a emanet

Süper Lig'de Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu'ndan devralan Mert Günok'un performansı günden güne artıyor.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 17:31
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Kaleyi devraldı. Mert Günok rakiplerini geçti

Beşiktaş'ın kalesi Mert Günok'a emanet
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Beşiktaş 'a geçen sezon transfer olan ancak hem kaleci Ersin Destanoğlu tercihi hem de Giresunspor maçında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle 1 numaralı formayı alamayan Mert Günok'un kaderi Şenol Güneş ile birlikte değişti.

Valerien Ismael'in de kalede ilk tercihi Ersin Destanoğlu olmuştu. Eski milli kaleci Mert Günok yükselişe geçerken, meslektaşları Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır ise düşüş yaşamaya başladı.

TARAFTARIN GÜVENİNİ KAZANDI

Şenol Güneş'ın takımın başına geçmesiyle birlikte tecrübeli kaleci Mert Günok, kaleye geçti ve gösterdiği performansla taraftarın ve teknik ekibin güvenini yeniden kazandı.

Güneş, Beşiktaş'taki ikinci döneminin ilk maçı olan Hangi Kredi Ümraniyespor maçında kaleyi Mert'e verdi. 5-2 kazanılan maçta Mert, iki gol yese de bir çok kurtarışa da imza attı.

Şenol Güneş, Galatasaray derbisinde de kaledeki tercihini Mert Günok'tan yana kullandı. Derbiyi siyah beyazlılar 2-1 kaybetti.

Ancak, kalenin 1 numarasının artık Mert olacağı da netleşmeye başladı. Nitekim Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında da kaleyi o korumaya devam etti.

33 yaşındaki eldiven 5 lig maçında 6 gol yedi. Mert Günok, maç başına 1.2 gol yedi. 

RAKİPLERİNİ GEÇTİ

Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, 5 maçta 6 gol yiyerek 1.2 ortalama oluşturdu. Trabzonspor'un milli eldiveni Uğurcan Çakır ise son 5 maçta kalesinde 10 gol gördü.

Yani maç başına 2 gol yedi. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ise son 5 lig maçında 8 gole engel olamadı. Bayındır'ın maç başı gol yeme ortalamasıysa 1.6 oldu.

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