Kalıcı körlük riskine karşı uzmanlardan tek ses

Çocukluk çağında başlayan ve ilerlemesi durdurulmadığı takdirde kalıcı görme sorunlarına yol açabilen miyopi (uzağı görememe), tüm dünyada hızla yayılan bir halk sağlığı krizi olarak tanımlandı.

Göz küresinin normalden fazla uzamasıyla ortaya çıkan bu durum için en kritik dönemeç, uzmanlarca 6 yaş olarak belirlendi.

Uluslararası Miyopi Enstitüsü (IMI) tarafından desteklenen ve alanında önde gelen bilimsel çalışmalar, erken teşhisin miyopinin ilerlemesini kontrol altına almadaki yaşamsal rolüne dikkat çekti.

Uzmanlar, 6 yaş civarında yapılan kapsamlı göz muayenesinin, miyopiye yatkınlığı ve erken belirtileri ortaya çıkarmada birincil öneme sahip olduğunu ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER ERKEN MÜDAHALEYİ DESTEKLEDİ

Çin ve Avustralya'da yürütülen büyük ölçekli araştırmalar, miyopinin ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılan yöntemlerin (düşük doz Atropin damlaları, Orto-K lensler ve özel miyopi kontrol gözlük camları gibi) en yüksek başarıyı erken yaşta uygulandıklarında gösterdiğini gösterdi. Özellikle 6-12 yaş arasındaki hızlı ilerleyen miyopi vakalarında erken teşhis ve tedaviye başlanması, ilerlemeyi %50'ye varan oranlarda azaltabildi.

YABANCI UZMANLARDAN NET ÇAĞRI

Küresel sağlık örgütleri ve önde gelen oftalmologlar, bu kritik sınır için ailelere ve sağlık sistemlerine çağrıda bulundu.

ABD merkezli Çocuk Göz Sağlığı Vakfı (Children's Eye Health Foundation) Yönetim Kurulu Üyesi ve Pediatrik Oftalmoloji Uzmanı Dr. Michael T. G. Green, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları vurguladı:

"Miyopi, yalnızca bir gözlük numarası meselesi değildir; yüksek miyopi, ileride glokom, katarakt ve retina dekolmanı gibi ciddi görme tehditlerine zemin hazırlar. Çocuk 6 yaşına gelmeden önce, ideal olarak 5 yaşında bile, kapsamlı bir muayeneden geçmelidir. Erken dönemde risk faktörlerini belirleyip koruyucu önlemler almalıyız."

Avrupa Optometri ve Optisyenlik Konseyi'nden Prof. Dr. Helen S. Kennedy, özellikle kentsel yaşam tarzının ve artan dijital ekran süresinin miyopi salgınını körüklediğini belirtti.

Prof. Kennedy, dışarıda geçirilen sürenin önemine de değindi:

"Bilimsel kanıtlar, çocukların günde en az iki saat dışarıda, doğal ışıkta vakit geçirmesinin miyopi riskini önemli ölçüde düşürdüğünü kanıtladı. Taramaya ek olarak, bu davranışsal müdahale de hayati önem taşıyor."

Uzmanlar, ailelerin çocuklarında tahtayı okumakta zorlanma, sürekli göz kısma veya televizyonu çok yakından izleme gibi belirtileri göz ardı etmemesi gerektiğini, ancak belirti olmasa dahi 6 yaş kontrolünün bir rutin hâline getirilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.