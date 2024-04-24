Kalıcı makyaj için kritik çözüm önerileri

Özellikle de kadınlarda dikkat edilmediği takdirde önemli sorunlara yol açan kalıcı makyaj konusu merak konusu oldu.

Bu süreçte uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

Estetik ve Güzellik Koçu Nermin Negiz, yüz ifadesinin en önemli belirleyicilerinden birinin kaşlar olduğunu vurguladı.

Negiz, “Yüz şekline uygun kaş tasarımı yaparak doğru ifadeyi yakalamak esastır. Ancak, bazen kalıcı ve yarı kalıcı makyaj uygulamalarında yanlış tasarım ve pigmentler kullanıldığında mağduriyetler yaşanabiliyor” diyor.

Kalıcı Makyajın Yanlış Algılanması

Kalıcı makyaj, var olmayanı yaratmak değil; bozuk olanı düzeltmek, mevcudu yoğunlaştırmak ve belirginleştirmek içindir. Amacın dışına çıkıldığında ise silme işlemleri gündeme gelir. Örneğin, seyrek kaşlara kıl efekti yerine sıvama boya uygulandığında, doğal görünümden uzaklaşılır ve renk değişiklikleri meydana gelir.

Silme İşlemleri

Eyeliner Silme: Makinenin açısı doğru ayarlanmazsa, boya cilt altında göç eder ve dağılır.

Dudak Kontürü Silme: Kontür, normal dudak hattının dışına çıkarsa, ruj taşmış gibi bir görüntü oluşur.

Kalıcı Makyajda Silme İhtiyacı Doğuran Durumlar:

Şekli bozuk, mevcut kıl yerinin dışına uygulanmış kaşlar

Aşırı kalın yapılmış kaşlar

Sert kavisler verilmiş kaşlar

Rengi değişmiş kaşlar (kızarmış, grileşmiş, yeşermiş, morarmış)

Kalın yapılmış eyelinerlar, boyanın göçmesi ve kuyruk kısımlarının gereksiz yere uzatılması

Dudaklarda hacim vermeye çalışırken aşırı pigment uygulaması

Kalıcı Makyaj Silme Teknikleri

Kamuflaj: Bu eski bir tekniktir ve önerilmez. Ten rengi bir boya ile koyu rengin üzerinden defalarca geçilerek kapatılmaya çalışılır.

Lazer: Çeşitli dalga boylarında lazerler, kaş bölgesindeki veya kıl olan yerdeki pigmentleri yok etmeye çalışır. Ancak, tek dalga boyu olan lazerler daha etkilidir.

Micropigmentasyon (Kalıcı Makyaj) Silme:

Kalıcı makyajın solüsyon ile silinmesi, pigmentleri cildin altında mikro parçacıklara ayırarak yukarı çekme yöntemidir. Doğru solüsyon ve uygulama ile kalıcı makyaj silme işlemi güvenlidir.

Solüsyon ile Kalıcı Makyaj Sildireceklerin Dikkat Etmesi Gerekenler:

Kalıcı makyajı sildirmek, yapmak kadar hassas bir işlemdir. Tecrübesiz ve asit içerikli ürünlerle yapılan silme işlemleri cilde kalıcı hasarlar bırakabilir. Bu hasarlar arasında yara izi, ciltte çökme, pigment kaybı ve renkte açılma olmaması bulunur. Solüsyon ile kalıcı makyaj silme işlemi, pigmentin derinliği, yoğunluğu, kalitesi ve cildin reaksiyonuna bağlı olarak 2-4 seans sürebilir.

15 yıllık tecrübe ile solüsyon ile kalıcı makyaj silme hizmeti sunulmaktadır.