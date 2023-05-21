Kaliforniya'nın en pahalı evini satın aldılar

Editör: Ersoy ÖZDEM

2008'den bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ve müzik dünyasının en zengin çiftlerinden biri olan şarkıcı Beyonce ile rapçi Jay-Z, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin en pahalı evine sahip olmak için harekete geçti.

Beyonce ve Jay-Z, Los Angeles şehrinde yer alan Malibu'daki bir malikâneyi satın aldı. Evin fiyatının ise 200 milyon dolar olduğu belirtildi.

Beyonce ve Jay-Z, yaklaşık 2 bin 790 metrekarelik alana yayılan bu malikâne, Malibu'daki 'Cennet Koyu' adı verilen plaja yakın bir konumda. Pasifik Okyanusu manzaralı ev, dünyaca tanınan Japon mimar Tadao Ando tarafından tasarlandı.

2023'ÜN EN ZENGİNLER LİSTESİNDE YER ALDI

Öte yandan Beyonce'den Blue, Rumi ve Sir adında üç çocuğu bulunan Jay-Z, Forbes Dergisi'nin 2023'ün en zenginleri listesinde yer aldı. Ünlü rapçi, servetini 1.4 milyar dolardan 2.5 milyar dolara çıkararak yüzde 78'lik artış sağladı.