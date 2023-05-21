Kaliforniya'nın en pahalı evini satın aldılar

Blue, Rumi ve Sir adında üç çocukları bulunan Beyonce ve Jay-Z çifti, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin en pahalı evini satın aldı

Kaliforniya'nın en pahalı evini satın aldılar

Editör: Ersoy ÖZDEM

2008'den bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ve müzik dünyasının en zengin çiftlerinden biri olan şarkıcı Beyonce ile rapçi Jay-Z, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin en pahalı evine sahip olmak için harekete geçti.

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Beyonce ve Jay-Z, Los Angeles şehrinde yer alan Malibu'daki bir malikâneyi satın aldı. Evin fiyatının ise 200 milyon dolar olduğu belirtildi.

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Beyonce ve Jay-Z, yaklaşık 2 bin 790 metrekarelik alana yayılan bu malikâne, Malibu'daki 'Cennet Koyu' adı verilen plaja yakın bir konumda. Pasifik Okyanusu manzaralı ev, dünyaca tanınan Japon mimar Tadao Ando tarafından tasarlandı.

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2023'ÜN EN ZENGİNLER LİSTESİNDE YER ALDI

Öte yandan Beyonce'den Blue, Rumi ve Sir adında üç çocuğu bulunan Jay-Z, Forbes Dergisi'nin 2023'ün en zenginleri listesinde yer aldı. Ünlü rapçi, servetini 1.4 milyar dolardan 2.5 milyar dolara çıkararak yüzde 78'lik artış sağladı.

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