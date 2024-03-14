Kalitesiz uyku ölüm saçıyor

Prof. Dr. Zahide Mine Yazıcı, 15 Mart Dünya Uyku Günü vesilesiyle yeterli ve dengeli uykunun genel sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Yazıcı, “Vücut için düzenli uyku periyotları ve her gün aynı saatlerde yatıp kalkmak esastır. Stres, uyku kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, stresi yönetme teknikleri ve rahatlama egzersizleri daha iyi bir uyku için faydalı olabilir.” dedi.

Kulak Burun Boğaz uzmanı Prof. Dr. Zahide Mine Yazıcı, düzenli uykunun sağlık üzerindeki pozitif etkilerini vurguladı.

Prof. Dr. Yazıcı şöyle devam etti:

“Uyku sağlığı, genel sağlığımız için kritik bir öneme sahiptir. İyi bir gece uykusu, vücudun dinlenmesini, iyileşmesini ve enerji yenilenmesini sağlar. Kalitesiz uyku, uzun vadede hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, hafıza sorunları ve dikkat dağınıklığı riskini artırabilir. Günlük yaşamda ise dikkat eksikliği kazalara ve ciddi zararlara yol açabilir.”

Prof. Dr. Yazıcı, uyku sağlığının fiziksel ve zihinsel performans için hayati olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

“Yeterli ve kaliteli uyku, zihinsel işlevleri ve günlük performansı iyileştirebilir. Uyku sorunları yaşıyorsanız veya uyku kaliteniz düşüyorsa, bir uzmana başvurmak önemlidir. Dünya Uyku Derneği, aşırı uykululuk ve uykusuzluk durumlarını, sağlık ve yaşam kalitesi için global bir tehdit olarak görüyor. Bu durumların önlenmesi ve tedavisi için farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Uyku Günü kutlanmaktadır. Bu gün, uyku bozuklukları hakkında bilgilendirme yapmak, uyku hijyeninin önemini anlatmak ve uyku ile ilgili genel sağlık bilincini artırmak için önemlidir.”