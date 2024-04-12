’Kalkan-19’ operasyonlarında 1177 düzensiz göçmen yakalandı. Yerlikaya duyurdu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, göçmen kaçakçılarına ve düzensiz göçmenlere karşı mobil göç noktası araçları kullanılarak “Kalkan-19” operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 1177 düzensiz göçmenin ele geçirildiğini bildirdi ve şunları ekledi: “Ramazan Bayramı’nın ilk beş günü (6-7-8-9-10 Nisan 2024) boyunca Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda, polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenlik güçlerimiz tarafından, 103’ü İstanbul’da olmak üzere toplamda 162 mobil göç noktası aracıyla 30 büyükşehrimizde yapılan denetimlerde; 22 bin 707 yabancının kimlik bilgileri kontrol edildi. Bu kişilerden 1177’sinin düzensiz göçmen olduğu belirlendi.”

Ele geçirilen düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin hemen başlatıldığını ifade eden Yerlikaya, “Kıymetli vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla ülkemizin her köşesinde kararlılıkla yürüttüğümüz operasyonlarımız kesintisiz devam edecektir. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu yapmaya çalışan göçmen kaçakçılarına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu.