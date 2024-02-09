Kalkınma Bankası bilançosu yayımladı

Kaynak: Patronlardünyası
Kalkınma Bankası bilançosu yayımladı
Türkiye Kalkınma Bankası 2023 finansal bilançosunu yayımladı.

Yayımlanan verilere göre banka, 2023’te aktiflerini bir önceki yıla oranla yüzde 47,2 artış göstererek 135 milyar lira seviyesine yükseltti.

Bankanın kredilerinin tutarı bir önceki yıla göre yüzde 39,5 artarak 84,2 milyar TL’ye ulaşırken, karlılığı da bir önceki yıla göre yüzde 139 artarak 4 milyar TL oldu.

2023’te öz kaynaklarını 11 milyar TL’ye çıkartan bankanın, yıl sonu ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 45,7; sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 16,9 seviyesinde gerçekleşmiş oldu.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, 2023’ün Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası için finansal başarıların yanı sıra kalkınma finansmanında önemli atılımların yaşandığı bir yıl olduğunu söyledi.

Öztop, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının kalkınma finansmanı alanındaki etkinliğinin, sağladıkları kredilerin büyük bir bölümünün son 5 yılda temin edilmesiyle beraber daha güçlü bir yapıya ulaştığını söyleyerek, 2023’ün karlılığı da önemli ölçüde artırdıklarını vurguladı.

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