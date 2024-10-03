Kalkış öncesi motorda yangın çıktı uçak tahliye edildi

İtalyan basınındaki haberlere göre, güneydeki Brindisi kentinden kuzeydeki Torino şehrine gitmeye hazırlanan Ryanair'in 8826 numaralı seferini gerçekleştirecek uçağın motorunda kalkıştan önce henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Motoru alev aldığı belirtilen uçakta bulunan mürettebat dahil 184 kişi, acil durum prosedürü uygulanarak uçağın açılan kaydıraklarından tahliye edildi ve İtalyan itfaiyesi olaya müdahale etti.

Olayda yaralanan olmadığı bildirilirken, havalimanının işletmecisi şirket, olay nedeniyle Brindisi Havalimanı'nda tüm uçuşların durdurulduğunu belirtti.

Ülkenin kuzeyindeki Milano Bergamo Havalimanı'nda 1 Ekim'de Barcelona-Milano Bergamo seferini yapan Ryanair'e ait bir başka uçağın, iniş yaptığı sırada lastiği patlamış, uçağın pistte kalması nedeniyle havalimanı bir süre hava trafiğine kapatılmıştı.