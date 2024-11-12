Kalkış sırasında korkutan kaza

Boeing 727 tipindeki yolcu uçağı kalkış sırasında pistten tekerlekleri geç kesince az daha olanlar oluyordu. Kalkış sırasında yaşanan tehlike az daha faciaya dönüşuyordu.
Bogota El Dorado Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan Aerosucre Airlines'a ait Boeing 727 tipi yolcu uçağı pist ekimanlarına çarptı. Kalkış sırasında yaşanan bu olay sırasında uçağın iniş takımları hasar gördü.
Uçağın pilotu iniş takımları hasar görünce aynı piste geri dönüş kararı aldı. Pilotlar, uçağı Bogota El Dorada Uluslararası Havalimanı'na sağ salim indirmeyi başardı. Uçağın iniş takımlarında hasar oluştuğu ve tekerleklerin parçalandığı görüldü.