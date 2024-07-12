Kalkış yapan uçağın lastiği patladı! Havalimanında korku dolu anlar

Kaynak: İHA
Kalkış yapan uçağın lastiği patladı! Havalimanında korku dolu anlar

ABD'nin Florida eyaletinde bir yolcu uçağının kalkış sırasında lastiği patlarken, yaralananın olmadığı kazaya dair soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa Uluslararası Havalimanı'nda Boeing 737-800 tipi uçakta facianın eşiğinden dönüldü.

Amerikan Havayolları’na ait bir uçağın kalkış sırasında lastiği patlarken, patlama sonrası uçak durduruldu. Olay yerine gelen acil durum ekibi yanan tekerleğe müdahale ederek söndürdü.

YOLCULAR VE MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

Havalimanı yetkilileri, 174 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçaktan herkesin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve otobüslerle terminale götürüldüğünü açıkladı.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Çarşamba günü meydana gelen olayda yaralanan olmazken, Phoenix’e giden yolcular için farklı bir uçuş düzenlendi.

ABD Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

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