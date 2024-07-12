Kalkış yapan uçağın lastiği patladı! Havalimanında korku dolu anlar

ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa Uluslararası Havalimanı'nda Boeing 737-800 tipi uçakta facianın eşiğinden dönüldü.

Amerikan Havayolları’na ait bir uçağın kalkış sırasında lastiği patlarken, patlama sonrası uçak durduruldu. Olay yerine gelen acil durum ekibi yanan tekerleğe müdahale ederek söndürdü.

YOLCULAR VE MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

Havalimanı yetkilileri, 174 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçaktan herkesin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve otobüslerle terminale götürüldüğünü açıkladı.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Çarşamba günü meydana gelen olayda yaralanan olmazken, Phoenix’e giden yolcular için farklı bir uçuş düzenlendi.

ABD Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.