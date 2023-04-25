Kalorifer kazanı bomba gibi patladı: İşçi yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kanatlı hayvan yetiştirme çiftliğinde, kümeslerin ısıtılması için kullanılan kalorifer kazanının patlamasıyla işçi Bahri Ö. (56), ağır yaralandı.

Kalorifer kazanı bomba gibi patladı: İşçi yaralı

DHA'nın haberine göre, olay, İnegöl ilçesi kırsal Sülüklügöl Mahallesi'nde faaliyet gösteren kanatlı hayvan yetiştirme çiftliğinde meydana geldi.

Kümeslerin ısınmasını sağlayan kalorifer kazanı arızalandı. Çiftlikte çalışan işçi Bahri Ö.'nün tamir ettiği sırada kazan, gürültüyle patladı.

Patlamanın etkisiyle savrulan Bahri Ö., ağır yaralandı. İhbar üzerine çiftliğe sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçıların ilk müdahalesi sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahri Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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