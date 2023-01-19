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En güçlü antibiyotiklerden. Kalp damar hastalığı riskini yok ediyor

En güçlü antibiyotiklerden birisi olarak adlandırılan udi hindi kalp damar hastalığı riskini yok etmesiyle biliniyor.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 09:49
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Kalp damar hastalığı riskini yok ediyor

En güçlü antibiyotiklerden. Kalp damar hastalığı riskini yok ediyor
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Havaların soğumasıyla birlikte insanların doğal besinlere yönelmesi devam ediyor. Özellikle de bağışıklığı güçlendirici besinler bu süreçte önem kazandığı biliniyor.

Doğal besinlerden olan udi hindinin faydaları dikkat çekti.

Udi hindinin detayları…

UDİ HİNDİ NEDİR?

Udi hindi adı verilen şifalı bitki Uzak Doğu Asya topraklarında yetişen bir ağaçtan elde edilir. Yoğun olarak Çin’de görülmektedir. Her mevsim yaprakları bulunur ve mevsim geçişlerinden etkilenmez.

UDİ HİNDİNİN FAYDALARI

-Udi hindi en güçlü yeryüzünün en güçlü antibiyotiğidir. Mikrop kırıcıdır. İltihap ve enfeksiyonların vücuttan atılmasını sağlar.

-Kanı temizleyerek kalp ve damar sağlığını korur.

-Kanser hücreleriyle savaşıyor.

-Grip ve nezle gibi özellikle kış aylarında sık görülen solunum yolu hastalıklarına iyi gelebilir.

-Boğaz ağrılarını gidermektedir. Boğaz yolunu yumuşatır.

-Burun tıkanıklığı için etkili olmaktadır. Yetişkinlere udi hindi ile burun damlası hazırlanıp uygulanabilir.

-Bademcik iltihabı ve genel iltihaplanma söz konusu olduğunda udi hindi otu etkili olacaktır.

-Balgam problemlerinde udi hindi tüketilerek solunum rahatlatılabilir.

-Mide ağrısı yaşadığınız günlerde udi hindi, ağrı kesici olacaktır.

-Hoş kokuya sahip olması nedeniyle ağız kokularını gidermektedir.

-Vücut direncini güçlendirir. Hastalıklardan bedeni korur.

-Vücut direncine olan etkisinden dolayı stresi dindirir.

-Daha enerjili ve aktif olmanızı sağlar. Yorgunluğu giderir.

-Kadın ve erkeklerde cinsel duyguları uyandırır.

-Cildi yenileyici özelliğe sahiptir. Cilde maske olarak uygulandığında ölü derileri temizler ve lekelerin giderilmesini sağlar.

-Hafif yanık ve egzama için tercih edilen bir bitkidir.

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STS
19.01.2023 10:01
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