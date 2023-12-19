Kalp hastaları soğukta aman dikkat

Prof. Dr. Servet Altay, soğuk havanın kalbi besleyen damarlarda daralmaya yol açtığını söyledi ve uyarılar yaptı. Altay, soğuk havanın insan vücudunu olumsuz etkilediğini belirtti. Ve şunları söyledi:

"Soğuk havada dışara çıkıldığında damarlar daralır. O durum kalbin hem oksijen beslenmesini bozar hem de enerji ihtiyacının artmasına sebep olur. Soğuk havalarda kalp hastalarında göğüs ağrısı ve kalp krizi riski daha fazla olur. Ayaz da etkili olur. Böyle durumlarda öğle sıralarındaki serin hava seçilmesi tercih edilir. Odaların dahi eşit şekilde ısıtılmasında yarar vardır. "

Prof. Altay, kalp hastalarının kış aylarında beslenmelerine özen göstermesini istedi ve uyarılarda bulundu:

" Kalp hastaları enerji ihtiyacını düzgün beslenerek sağlamalıdır. Soğuk havalarda balık ve baklagiller tercih edilirse kalp krizi riski azalır. Kızartma ise asla yenilmemelidir. "

AA