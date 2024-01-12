Kalp hastalıklarına müjde dedirtecek ot ortaya çıktı

Doğal besinler, sağlık sorunları yaşayan insanlar için giderek daha önemli bir konu haline geliyor.

Kalp hastalıklarıyla ilişkili ödem riskini azaltan kuşkonmaz bitkisi ilgi çekiyor.

KALP YETMEZLİĞİ NEDİR?

Kalp yetmezliği olanlarda vücut fazla miktarda sıvı tutar ve vücutta ödem oluşur. Bu yüzden bu hastalar ödem nedeniyle gece uyurken yüksek veya çok sayıda yastık kullanmak zorunda kalabilirler.

Vücuttaki sıvı bazen karnın içinde de birikir. Bu da iştah kaybına neden olur.

KUŞKONMAZ NASIL YENİLİR?

Kuşkonmaz hem lezzetli hem de sağlıklı bir besindir ve yemek için pek çok sebebiniz vardır.

Kuşkonmazı yemek için çok zahmete girmenize gerek yoktur. Fırında tuz, karabiber ve zeytinyağı ile pişirebilirsiniz. Fırında pişirdiğiniz kuşkonmazları yemeklerinize yan olarak ekleyebilir veya salatalarınıza karıştırabilirsiniz. Kuşkonmazı haşlamak da bir seçenektir.

Haşladığınız kuşkonmazların üzerine sarımsaklı zeytinyağı gezdirerek afiyetle yiyebilirsiniz.

Kuşkonmazla omlet yapabilirsiniz. Çorbalarınıza kuşkonmaz ekleyebilirsiniz.

Kuşkonmazı zeytinyağı ve sarımsakla kavurarak da lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz.

Bel soğukluğu, böbrek ve mesane iltihabı olanlar ile çok sinirli olanlar kuşkonmaz yememelidir.