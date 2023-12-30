Kalp hastalıklarında kullanılıyor. İşte şifa dolu ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Celil Kurşun
Kalp hastalıklarında kullanılıyor. İşte şifa dolu ot
Ölümcül sonuçları olan kalp hastalıklarında kullanılan katırtırnağı otu dikkat çekti.

İnsanların sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yöneliyor. Bu süreçte birçok bitkinin faydalarını keşfetmeyi sürdürüyor. Bu bitkilerden birinin de katırtırnağı otu olması dikkat çekti.

KATIRTIRNAĞI OTU NEDİR?

Baklagiller familyasından; dik duran çalı halinde, her zaman yeşil olan odunsu bir bitki cinsi olduğu biliniyor.

Genç sürüngenler, narin yapılı olmasıyla dikkat çekti.

Üzerinde çok sayıda yaprak bulunur veya yapraksız olması dikkat çekti. Çiçekleri sarı olduğu bildirildi.

KATIRTIRNAĞI OTUNUN FAYDALARI

-Romatizma ve nikriste de faydalıdır.

-Kabızlığı giderir.

-Kalp hastalıklarında da kullanılır.

- İdrar ve balgam söktürür.

-Hazmı kolaylaştırır.

-Böbrek ve safra kesesi taşlarının düşürülmesine yardım eder.

-Mesane hastalıklarını tedavi eder.

NASIL KULLANILIR?

Kaynatılarak bal ile tatlandırılıp günde 3 defa 1′er çay bardağı içildiği bildirildi.

Zehirliyebileceğinden dolayı aşırı dozlardan kaçınılması önerildi.

İlgili Haberler
İshali kesiyor. Şifa deposu otun faydaları saymakla bitmiyor
Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Son Haberler
4 bin yıldır cinsel gücü artıran meyve ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
4 bin yıldır cinsel gücü artıran meyve ortaya çıktı
Ünlü fenomene jandarmadan ceza! Fena yakalandı Gündem
Ünlü fenomene jandarmadan ceza! Fena yakalandı
Memleket Partisi: Bunca rezalet yaşanırken Cumhurbaşkanı nerede? Gündem
Memleket Partisi: Bunca rezalet yaşanırken Cumhurbaşkanı nerede?
Kilo vermek isteyenlere müjde. İştah kesici besin listesi ortaya çıktı Sağlık
Kilo vermek isteyenlere müjde. İştah kesici besin listesi ortaya çıktı
İsrailli askerden kan donduran itiraf: Bir kız çocuğunu öldürdüm ama bebek arıyorum Dünya
İsrailli askerden kan donduran itiraf: Bir kız çocuğunu öldürdüm ama bebek arıyorum
Helal olsun size Atatürk’ün çocukları. Galatasaray’ı bekleyen taraftarlar hep birlikte Andımız’ı okudu Gündem
Helal olsun size Atatürk’ün çocukları. Galatasaray’ı bekleyen taraftarlar hep birlikte Andımız’ı okudu
İstanbul metrolarında sabaha kadar Parla çaldı: "Duysun cihan, duysun biriz" Video
İstanbul metrolarında sabaha kadar Parla çaldı: "Duysun cihan, duysun biriz"