Kalp hastalıklarında kullanılıyor. İşte şifa dolu ot

İnsanların sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yöneliyor. Bu süreçte birçok bitkinin faydalarını keşfetmeyi sürdürüyor. Bu bitkilerden birinin de katırtırnağı otu olması dikkat çekti.

KATIRTIRNAĞI OTU NEDİR?

Baklagiller familyasından; dik duran çalı halinde, her zaman yeşil olan odunsu bir bitki cinsi olduğu biliniyor.

Genç sürüngenler, narin yapılı olmasıyla dikkat çekti.

Üzerinde çok sayıda yaprak bulunur veya yapraksız olması dikkat çekti. Çiçekleri sarı olduğu bildirildi.

KATIRTIRNAĞI OTUNUN FAYDALARI

-Romatizma ve nikriste de faydalıdır.

-Kabızlığı giderir.

-Kalp hastalıklarında da kullanılır.

- İdrar ve balgam söktürür.

-Hazmı kolaylaştırır.

-Böbrek ve safra kesesi taşlarının düşürülmesine yardım eder.

-Mesane hastalıklarını tedavi eder.

NASIL KULLANILIR?

Kaynatılarak bal ile tatlandırılıp günde 3 defa 1′er çay bardağı içildiği bildirildi.

Zehirliyebileceğinden dolayı aşırı dozlardan kaçınılması önerildi.