Kalp için yürümek kadar yararlı vitamin ortaya çıktı

ABD'nin Colorado Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir çalışma, C vitamini takviyesinin obez bireylerin kalp sağlığına yürüyüş yapmakla eşit derecede fayda sağladığını gösterdi.

Daily Telegraph gazetesinin aktardığına göre; Her gün bir tablet C vitamini tüketmek, kalp ve damar sağlığı için düzenli spor yapmanın yerini tutuyor.

Aşırı kilolu olanlarda Endotelin-1 (ET-1) adlı damar büzücü protein daha çok etkin oluyor. Bu da damarların kan basıncındaki değişimlere uyum sağlamasını zorlaştırıyor. Bu durum da kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini yükseltiyor.

Colorado Üniversitesi'nden uzmanlar, üç ay boyunca hareketsiz yaşayan, kilolu veya obez 35 yetişkinin kan değerlerini analiz etti ve günde 500 miligram C vitamini almanın ET-1 ile ilişkili damar büzülmesini yürüyüş yapmak kadar düşürdüğünü belirledi.