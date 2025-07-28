Kalp kırıklığı ölüm getirir mi? Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha kırılgan?

Yapılan araştırmaya göre, eşini, ebeveynini veya yakın akrabasını kaybeden kişilerin 3 yıl içerisinde kalp hastalıkları ve intihar nedeniyle hayatını kaybettikleri görüldü.

YAS BELİRTİSİ ŞİDDETİNE GÖRE GRUPLANDI

Araştırmaya katılanlar yas belirtilerinin şiddetine göre beş farklı gruba ayrıldı. "Yüksek yas" grubundaki bireylerin, on yıl içinde ölüm oranı, düşük düzeyde yas yaşayanlara göre yüzde 88 daha fazla olduğu görüldü.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Araştırmacılar, kederden en çok etkilenen kişilerin sevdiklerinin ölümünden sonraki 10 yıl içinde ölme olasılıklarının neden daha yüksek olduğunu henüz tam olarak bilmiyorlar.

ERKEKLERDE RİSK DAHA YÜKSEK

Dergide yayımlanan bir çalışmaya göre, 'kırık kalp sendromu' kadınlarda daha sık görülse de, bu durumdan yaşamını yitirme olasılığı erkeklerde daha yüksek.

Erkekler ayrıca sindirim ve solunum yollarına bağlı sorunlardan ölme eğiliminde de daha yüksek risk taşıyor.

KIRIK KALP SENDROMU ÖLDÜRÜR MÜ?

Araştırmada vurgulanan bir diğer önemli konu ise "kırık kalp sendromu" olarak bilinen takotsubo kardiyomiyopatisi. Bu durum kalbin geçici olarak büyüyerek iyi pompalayamamasına ve kalp yetmezliğine neden olabiliyor. Özellikle sevilen birinin ölümünden sonra görülen bu sendrom, kalp kriziyle karıştırılabiliyor.

Başka bir çalışmaya göre, bu sendrom kadınlarda daha sık görülse de, erkeklerde ölüm riski daha yüksek. Özellikle eşini kaybeden erkeklerin, kalp hastalıkları, intihar ve sindirim-solunum yolu sorunlarına bağlı ölümlere daha açık olduğu belirlendi.