Kalp krizi anında hayat kurtaran basit adım! Uzmanlar açıkladı

Kalp krizi, her an kapıyı çalabilen ölümcül bir tehlike. Ancak uzmanlar ve bilimsel araştırmalar, böyle bir anda aspirin çiğnemenin hayatta kalma şansını artırabileceğini ortaya koydu. Bu basit yöntem, milyonlarca insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip.

Kalp krizi, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında başı çekti Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve terleme gibi belirtilerle kendini gösteren bu acil durum, hızlı müdahale gerektirdi.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Avrupa Kardiyoloji Derneği gibi önde gelen kuruluşlar, kalp krizi şüphesi taşıyanların derhal aspirin çiğnemesini önerdi. Peki, bu önerinin arkasında neler yatıyor? İşte tüm detaylar...

BİLİMSEL KANITLAR NE DİYOR?

The New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir çalışma, aspirinin kalp krizi sırasındaki etkisini inceledi.

Araştırmaya göre, 325 mg’lık bir aspirinin çiğnenmesi, kana karışma süresini hızlandırarak pıhtı oluşumunu engelleyebiliyor.

Kalp krizlerinin çoğu, koroner arterlerdeki kan pıhtılarının damarı tıkamasıyla meydana geliyor.

Aspirin, bu pıhtıların büyümesini yavaşlatarak kan akışını kısmen sürdürebiliyor.

Çalışmanın başyazarı Dr. Deepak L. Bhatt, “Aspirin, platelet agregasyonunu inhibe ederek damar tıkanıklığını azaltıyor. Çiğnemek, ilacın midede çözünmesini beklemeden etkisini hızlandırıyor” dedi.

Benzer bir bulgu, Circulation dergisinde yayımlanan bir araştırmada da ortaya çıktı.

Avrupa’da 10 bin hasta üzerinde yapılan bu çalışma, kalp krizi geçirenlerin aspirin çiğneyerek hastaneye ulaşanlarının, ulaşmayanlara kıyasla yüzde 23 daha yüksek hayatta kalma oranına sahip olduğunu gösterdi.

Araştırmayı yöneten İsveçli kardiyolog Dr. Anna Nordenskjöld, “Zaman, kalp krizinde en büyük düşman. Aspirin, bu kritik dakikalarda bir köprü vazifesi görüyor” açıklamasında bulundu.

UZMANLAR UYARIYOR: DOZ VE HIZ ÖNEMLİ

ABD’deki Cleveland Clinic’ten kardiyolog Dr. Steven Nissen, aspirinin kalp krizi anındaki önemini vurgularken dikkatli olunması gerektiğini belirtti:

“Eğer kalp krizi geçirdiğinizi düşünüyorsanız, 160 ila 325 mg arasında bir aspirini çiğneyin ve hemen acil servisi arayın. Ancak, aspirin alerjiniz varsa veya kanama bozukluğunuz mevcutsa bunu yapmaktan kaçının.”

Dr. Nissen, çiğnemenin ilacın kana karışma süresini 5 dakikaya kadar düşürdüğünü, yutmanın ise bu süreyi 20 dakikaya kadar uzatabileceğini ekledi.

İngiltere’de King’s College London’dan kardiyovasküler uzman Prof. Dr. Ajay Shah ise, aspirinin herkes için mucize olmadığını hatırlattı:

“Bu yöntem, kalp krizinin erken evresinde etkili. Ancak aspirin, zaten tıkanmış bir damarı açmaz; sadece durumu stabilize edebilir. Profesyonel yardım alıncaya kadar bir tampon görevi görür.”

Shah, halkı bilinçlendirmenin ve bu basit müdahalenin yaygınlaşmasının kritik olduğunu vurguladı.

NASIL UYGULANMALI?

Uzmanlar, kalp krizi şüphesi durumunda şu adımları önerdi. Göğüste şiddetli ağrı, kollara ya da çeneye yayılan rahatsızlık hissedildiğinde, önce 112’yi arayın.

Ardından, eğer yanınızda varsa, bir aspirini (tercihen kaplamasız) çiğneyip yutun. Çiğneme, ilacın ağız mukozasından emilmesini sağlayarak etkisini hızlandırıyor.

Dr. Bhatt, “Aspirin, her evde bulunmalı. Ancak düzenli aspirin kullananlar, doktorlarına danışmadan ek doz almamalı” dedi.

DAKİKALAR HAYAT KURTARIR

Kalp krizi anında aspirin çiğnemek, bilimsel olarak desteklenen ve uzmanlarca önerilen bir acil müdahale yöntemi. Bu küçük hap, doğru anda kullanıldığında büyük bir fark oluşturabilir. Ancak unutulmamalı ki, aspirin bir ilk yardım adımı; asıl tedavi hastanede başlıyor. Hayatınızı riske atmamak için, şüphe duyduğunuz anda harekete geçin ve yardım isteyin.