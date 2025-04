Kalp krizine duvar ören 4 besin! Bu gıdalar hayat kurtarıyor

Kalp krizi, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alırken, bilim insanları günlük beslenme alışkanlıklarımızda yapacağımız küçük değişikliklerle bu riski önemli ölçüde azaltabileceğimizi ortaya koydu.

Son araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, kalp krizinden korunmada etkili dört besini işaret ediyor: Somon balığı, ceviz, yulaf ve domates!

Somon balığı

Bu besinler, damar sağlığından kolesterol dengesine kadar kalbinizi korumak için adeta birer doğal kalkan görevi gördü.

Amerikan Kalp Derneği’nin (AHA) 2025 raporuna göre, omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan somon balığı, kalp krizi riskini azaltmada başrol oynadı.

Harvard Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Eric Rimm, “Haftada iki porsiyon somon tüketimi, damar tıkanıklığını önleyerek kalp sağlığını destekliyor. Omega-3, kanı inceltiyor ve inflamasyonu azaltıyor” dedi.

Circulation dergisinde yayımlanan bir çalışma, düzenli somon tüketen bireylerde kalp krizi riskinin %30 oranında düştüğünü kanıtladı.

Dr. Rimm, “Bu balık, kalbin ritmini düzenleyerek ani krizlere karşı bir sigorta gibi” diye ekledi.

Ceviz ise içerdiği çoklu doymamış yağ asitleri ve antioksidanlarla kalbin dostu olarak öne çıktı.

İngiltere’deki Imperial College London’dan beslenme uzmanı Prof. Dr. Sarah Berry, “Ceviz, kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü (HDL) artırıyor. Günde bir avuç ceviz, damar sertliğini önlemede etkili” açıklamasında bulundu.

European Journal of Nutrition dergisinde yer alan bir araştırma, ceviz tüketen bireylerde kan basıncının dengelendiğini ve kalp krizi riskinin %20 azaldığını gösterdi.

Ceviz

Prof. Berry, “Bu küçük kuruyemiş, büyük bir koruma sağlıyor” diyerek ceviz tüketimini önerdi.

Yulaf, çözünür lif kaynağı beta-glukan ile kolesterolü düşürmede bir adım önde.

ABD’deki Mayo Clinic’ten Dr. Stephen Kopecky, “Yulaf, kan dolaşımındaki fazla kolesterolü sünger gibi emiyor ve damarların temiz kalmasını sağlıyor” dedi.

Journal of the American College of Cardiology’nde yayımlanan bir çalışma, günlük 3 gram beta-glukan alımının kalp krizi riskini %25 azalttığını ortaya koydu.

Dr. Kopecky, “Kahvaltıda bir kâse yulaf, kalbinize yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden biri” önerisinde bulundu.

Son olarak domates, likopen adlı güçlü antioksidanıyla kalp krizine karşı koruma sağladı.

İtalya’daki Milano Üniversitesi’nden Prof. Dr. Giovanni de Gaetano, “Likopen, damar duvarlarındaki oksidatif stresi azaltarak plak oluşumunu engelliyor” dedi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırma, haftada beş porsiyon domates tüketenlerde kalp krizi riskinin %15 oranında azaldığını gösterdi.

Prof. de Gaetano, “Pişmiş domates, zeytinyağı ile birleştiğinde etkisi daha da artıyor” diyerek bu besinin gücünü vurguladı.

Uzmanlar, bu dört besinin düzenli tüketiminin yanı sıra sigaradan uzak durmanın, hareketli bir yaşam sürmenin ve stresi kontrol altında tutmanın kalp sağlığı için kritik olduğunu belirtti.

Dr. Rimm, “Beslenme bir ilaç gibi işliyor. Bu besinleri sofranıza ekleyerek kalbinizi uzun yıllar sağlıklı tutabilirsiniz” dedi.

Bilim dünyasının bu bulguları, kalp krizine karşı korunmada doğanın sunduğu çözümleri bir kez daha gözler önüne serdi.