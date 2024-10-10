Kalp krizi artışının sebebi Covid-19 mu? ABD'deki araştırma ortaya çıkardı!

Bilim insanları ABD'de, Kovid-19'a yakalananların sonraki 3 yılda kalp krizi, felç ve ölüm riskinin, bu hastalığı geçirmeyenlere kıyasla iki kat fazla olduğunu test etti.

250 BİN KİŞİNİN KAYITLARI İNCELENDİ

Sonuçları "Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Güney California Üniversitesi, California Üniversitesi (UCLA) ve Ohio eyaletindeki Lerner Araştırma Enstitüsünden bilim insanları, İngiltere'deki Biobank adlı biyomedikal veri tabanında bulunan yaklaşık 250 bin kişinin sağlık kayıtlarını inceledi.

FELÇ VE ÖLÜM RİSKİ İKİ KAT DAHA FAZLA

Araştırmacılar, 2020'de Kovid-19'a yakalanan hastaların kayıtlarıyla aynı dönemde hastalığa yakalanmayan 222 binden fazla kişinin kayıtlarını karşılaştırdı.

Kayıtlara göre, 2020'de, Kovid-19 aşıları çıkmadan önce hastalığa yakalanan 11 binden fazla kişinin bulunduğunu aktaran araştırmacılar, bu kişilerin sonraki üç yıl boyunca hastalığa yakalanmayanlara kıyasla kalp krizi, felç ve ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğunu belirtti.