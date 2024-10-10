Kalp krizi artışının sebebi Covid-19 mu? ABD'deki araştırma ortaya çıkardı!

Düzenleme: Kaynak: AA
Kalp krizi artışının sebebi Covid-19 mu? ABD'deki araştırma ortaya çıkardı!

Kalp krizinden kaynaklı ölümler her geçen gün artarken bu ölümlerin virüsten mi yoksa Covid -19 aşısından mı kaynaklı olduğu tartışama konusu olmuştu. ABD’de yapılan araştırmaya göre covid aşıları kalp riskini arttırdı.

Bilim insanları ABD'de, Kovid-19'a yakalananların sonraki 3 yılda kalp krizi, felç ve ölüm riskinin, bu hastalığı geçirmeyenlere kıyasla iki kat fazla olduğunu test etti.

2012021171752237.jpg

250 BİN KİŞİNİN KAYITLARI İNCELENDİ

Sonuçları "Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Güney California Üniversitesi, California Üniversitesi (UCLA) ve Ohio eyaletindeki Lerner Araştırma Enstitüsünden bilim insanları, İngiltere'deki Biobank adlı biyomedikal veri tabanında bulunan yaklaşık 250 bin kişinin sağlık kayıtlarını inceledi.

biontech-covid-19-asisi-pihtiya-neden-olur-mu.webp

FELÇ VE ÖLÜM RİSKİ İKİ KAT DAHA FAZLA

Araştırmacılar, 2020'de Kovid-19'a yakalanan hastaların kayıtlarıyla aynı dönemde hastalığa yakalanmayan 222 binden fazla kişinin kayıtlarını karşılaştırdı.

kalp-krizi.jpg

Kayıtlara göre, 2020'de, Kovid-19 aşıları çıkmadan önce hastalığa yakalanan 11 binden fazla kişinin bulunduğunu aktaran araştırmacılar, bu kişilerin sonraki üç yıl boyunca hastalığa yakalanmayanlara kıyasla kalp krizi, felç ve ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğunu belirtti.

kalp-krizi.webp

Son Haberler
Şırnak’ta gösteri ve yürüyüşler 3 gün yasaklandı
Şırnak’ta gösteri ve yürüyüşler 3 gün yasaklandı
Rojin'i arama çalışmalarında, Rojin'e ait olduğu düşünülen bir giysi parçası bulundu
Rojin'i arama çalışmalarında, Rojin'e ait olduğu düşünülen bir giysi parçası bulundu
İşçilerin kaldırdığı en ağır tabut
İşçilerin kaldırdığı en ağır tabut
Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın cezası belli oldu
Polis katilinin cezası belli oldu
Marmara Üniversitesi önünde gözaltına alınan 5 genç serbest bırakıldı
Marmara Üniversitesi önünde gözaltına alınan 5 genç serbest bırakıldı