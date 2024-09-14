Kalp krizi geçiren hastaya için Ambulans helikopter havalandı

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 75 yaşındaki hasta, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Darende ilçesinde rahatsızlanan A.G.'nın yakınları İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada tetkikleri yapılan hastanın kalp krizi geçirdiği belirlenince acilen anjiyoya alınması için tam donanımlı hastaneye sevki istendi. 112 acil servisine talep iletilince il merkezinden ambulans helikopter havalanarak Darende ilçe stadına indi. Buraya ambulansla getirilen hasta, hazır bekleyen ambulans helikopter ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne getirilerek tedavi altına alındı.