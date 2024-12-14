Kalp krizi geçiren sürücü, kullandığı traktörün altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kalp krizi geçiren sürücü, kullandığı traktörün altında kaldı

Adana'da, kontrolden çıkıp boş sulama kanalına düşen traktörünün altında kalan sürücü Süleyman Şimşir (46), hayatını kaybetti. Sürücünün olay anında kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Adana'da, kontrolden çıkıp boş sulama kanalına düşen traktörünün altında kalan sürücü Süleyman Şimşir (46), hayatını kaybetti. Şimşir'in kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Kaza, 12 Aralık'ta Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Şimşir'in kullandığı traktör, köprüden yola dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp boş sulama kanalına düştü. Dengesini kaybeden Şimşir, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şimşir'in kalp krizi geçirdikten sonra yaralanıp kaza yerinde öldüğünü belirledi. Şimşir'in cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kalp krizi geçiren sürücü, kullandığı traktörün altında kaldı

Kalp krizi geçiren sürücü, kullandığı traktörün altında kaldı

Kalp krizi geçiren sürücü, kullandığı traktörün altında kaldı

Kalp krizi geçiren sürücü, kullandığı traktörün altında kaldı

Kalp krizi geçiren sürücü, kullandığı traktörün altında kaldı

Kalp krizi geçiren sürücü, kullandığı traktörün altında kaldı

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