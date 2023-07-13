Kalp krizi geçirip tıra çarpan sürücü 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Denizli’nin Çardak ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirmesi nedeniyle kurbanlık yüklü tıra arkadan çarpan araç sürücüsü, tedavi gördüğü hastanedeki 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kalp krizi geçirip tıra çarpan sürücü 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İHA’nın haberine göre, Çardak ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi’nde 27 Haziran günü sabah saatlerinde meydana gelen kazada; Afyon’dan Denizli istikametine seyir halinde olan Metin Bilgen, kalp krizi geçirmesinin ardından idaresindeki 07 ADR 353 plakalı SUV araç ile Ankara - Denizli karayolu üzerindeki petrol istasyonunda kahvaltı molası veren C.A.’ya ait park halindeki 34 JZ 208 tıra arkadan çarptı. Büyükbaş kurbanlık yüklü tıra çarparak altına giren araç, kağıt gibi ezildi. Metal yığınına dönen araçta yolcu olarak bulunan Recep Çapuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü Metin Bilgen, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

16 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Evli ve 3 çocuk babası olan Metin Bilgen, Çardak Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yoğun bakıma alındı. Metin Bilgen, 16 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Yakınlarının günlerdir gelecek iyi bir haberi beklediği Bilgen'in cenazesinin yarın memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

aw934123-01.jpg

aw934123-02.jpg

aw934123-03.jpg

aw934123-04.jpg

aw934123-05.jpg

Öne Çıkanlar
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Son Haberler
FIFA en çok parayı Beşiktaş'a verdi Spor
FIFA en çok parayı Beşiktaş'a verdi
İnternet kıyametinin kopacağı tarih açıklandı. Çok az kaldı Teknoloji - Otomotiv
İnternet kıyametinin kopacağı tarih açıklandı. Çok az kaldı
İstanbul’un barajlarında Cuma günü için alarm verildi Güncel
İstanbul’un barajlarında Cuma günü için alarm verildi
İtalya’da fırtına: 1 ölü Dünya
İtalya’da fırtına: 1 ölü
Rambo Okan'dan Ali Koç'un uykularını kaçıracak sözler Spor
Rambo Okan'dan Ali Koç'un uykularını kaçıracak sözler
İngiliz Kraliyet Orkestrası Sezen Aksu'yu Sezen Aksu'dan daha iyi çaldı. Efsaneler arasına girdi Magazin
İngiliz Kraliyet Orkestrası Sezen Aksu'yu Sezen Aksu'dan daha iyi çaldı. Efsaneler arasına girdi