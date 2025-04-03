Vücudu sessizce yıkan 2 besin! Uzmanlardan hayat kurtan uyarılar

Günlük hayatımızda sıkça tükettiğimiz bazı besinler, masum görünümlerinin ardında ciddi bir tehdit barındırıyor.

Son bilimsel araştırmalar ve dünya çapında tanınmış uzmanların görüşleri, vücudun doğal dengesini bozan iki besini işaret ediyor: İşlenmiş şeker ve trans yağlar.

İşlenmiş şeker

Bu ikili, metabolizmadan bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda tahribata yol açarak sağlığımızı sinsice tehlikeye atıyor.

Amerikan Kalp Derneği’nin (AHA) 2024 raporuna göre, aşırı işlenmiş şeker tüketimi, yalnızca kilo alımına değil, aynı zamanda insülin direncine ve Tip 2 diyabet riskine zemin hazırlıyor.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Frank Hu, “Şekerli içecekler ve tatlılar, kan şekerinde ani dalgalanmalara neden oluyor. Bu da uzun vadede metabolik sistemi çökertiyor” diyerek tehlikenin boyutlarını vurguladı.

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Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışma, günlük şeker alımını 50 gramın üzerine çıkaran bireylerde karaciğer yağlanması riskinin %40 arttığını ortaya koydu.

Prof. Hu, “Bu, vücudun enerji dengesini bozarak organlara sessiz bir yük bindiriyor” diye ekledi.

Trans yağlar

İkinci tehlike ise trans yağlar. Fast food ürünlerinden hazır gıdalara kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkan bu yağ türü, damar sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da olumsuz etkiledi.

İngiltere’den beslenme uzmanı Dr. Aseem Malhotra, “Trans yağlar, kötü kolesterolü (LDL) artırarak kalp krizi riskini tetikliyor. Üstelik inflamasyonu körükleyerek vücudun savunma mekanizmasını zayıflatıyor” açıklamasında bulundu.

The Lancet dergisinin yer alan bir araştırma, trans yağ tüketiminin bağışıklık sisteminde %25’lik bir zayıflamaya yol açtığını kanıtladı.

Dr. Malhotra, “Bu yağlar, adeta vücudun iç mimarisini bozuyor” diyerek uyarıyor.

Uzmanlar, bu iki besinin etkilerinin genellikle uzun vadede fark edildiğini, ancak günlük alışkanlıkların değiştirilmesiyle risklerin önüne geçilebileceğini belirtti.

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ABD’deki Mayo Clinic’ten Dr. Donald Hensrud, “Şeker ve trans yağları hayatınızdan çıkarmak, vücudunuzu fabrika ayarlarına döndürmenin ilk adımı olabilir” önerisinde bulundu.

Araştırmalar, bu besinlerden uzak duran bireylerde enerji seviyesinin yükseldiğini, kilo kontrolünün kolaylaştığını ve kronik hastalık riskinin azaldığını gösterdi.

Uzmanlar, işlenmiş şeker yerine doğal alternatifler olan bal veya meyve, trans yağlar yerine ise zeytinyağı gibi sağlıklı yağların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Hensrud, “Küçük değişiklikler büyük farklar oluşturur. Vücudunuzu bu gizli düşmanlardan korumak sizin elinizde” diyerek bireyleri bilinçli seçimlere davet ediyor.