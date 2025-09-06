Kalp krizine karşı 6 hayat kurtaran adım

Kalp krizi, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Son bilimsel araştırmalar, kalp krizinin belirli saat dilimlerinde daha sık görüldüğünü ve bu riskin yaşam tarzı değişiklikleriyle önemli ölçüde azaltılabileceğini gösterdi.

Kardiyoloji uzmanlarının önerileri ve güncel çalışmalar ışığında, kalp sağlığınızı korumak için neler yapabileceği derlendi.

KALP KRİZİ RİSKİ SABAH SAATLERİNDE ARTIYOR

Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Charalambos Antoniades liderliğinde yürütülen ve Science Translational Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırma, kalp krizi riskinin sabah saatlerinde, özellikle 06:00-10:00 arasında, diğer saatlere göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bunun nedeni, vücudun sirkadiyen ritminin sabah saatlerinde kan basıncını ve kalp atış hızını artırması.

Araştırma, koroner arterlerdeki plakların bu saatlerde yırtılma eğiliminin daha yüksek olduğunu ve bu durumun damar tıkanıklığına yol açarak kalp krizini tetiklediğini belirtti.

Prof. Antoniades, “Bu saatlerde kalp üzerindeki stres artıyor, bu da riski yükseltiyor. Erken tanı ve yaşam tarzı değişiklikleri, bu riski azaltmada kritik” dedi.

Cleveland Clinic’ten Dr. Stanley Hazen ise, özellikle COVID-19 geçirmiş bireylerde kalp krizi riskinin üç yıl boyunca iki katına çıktığını vurguladı. Dr. Hazen, “COVID-19, damar yapısını değiştirerek pıhtılaşma riskini artırıyor. Özellikle sabah saatlerinde bu etki daha belirgin olabilir” şeklinde konuştu.

KADINLARDA VE GENÇLERDE FARKLI BELİRTİLER

Kalp krizi belirtileri, genellikle göğüste baskı, sıkışma, nefes darlığı ve soğuk terleme gibi klasik semptomlarla bilinse de, kadınlarda ve genç bireylerde farklılık gösterebidi.

Uzmanlar, kalp krizi riskini azaltmak için yaşam tarzında yapılacak değişikliklerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İşte kalp sağlığınızı güçlendirmek için 6 etkili öneri:

Akdeniz Tipi Beslenme: Prof. Dr. Tayfun Aybek, doymuş ve trans yağlardan uzak, sebze, meyve, tam tahıl ve zeytinyağı ağırlıklı Akdeniz diyetinin kalp hastalıkları riskini azalttığını belirtiyor. Haftada en az bir kez balık tüketimi, omega-3 açısından kalp dostu bir seçim.

Düzenli Egzersiz: Haftada 150 dakika orta tempolu yürüyüş, yüzme veya yoga gibi aktiviteler, kan basıncını ve kolesterolü dengeleyerek kalp sağlığını destekliyor. Ancak Medipol Sağlık Grubu’ndan uzmanlar, aşırı sporun hazırlıksız kalplerde risk yaratabileceği konusunda uyarıyor.

Sigara ve Alkolü Bırakın: Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin son kılavuzlarına göre, sigara kalp krizi riskini doğrudan artırırken, alkol tüketimi bile artık önerilmiyor. Prof. Dr. Şükrü Akyüz, “Sigarayı bırakmak, kalp krizi riskini yarıya indirebilir” diyor.

Stres Yönetimi: Kronik stres, kalp sağlığını tehdit eden hormonların salınımını artırıyor. Yoga, meditasyon ve psikolojik destek, stresle başa çıkmada etkili yöntemler.

Düzenli Sağlık Kontrolleri: 40 yaş üzeri bireylerin yılda bir kardiyolojik muayene yaptırması, erken teşhis için kritik. Anadolu Sağlık Merkezi’nden Dr. Nermina Alagiç, aile öyküsü olanlarda riskin daha yüksek olduğunu ve düzenli takip gerektiğini vurguluyor.

Uyku Düzeni: Günde 6-8 saat kesintisiz uyku, kalp ritmini düzenliyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. Uyku apnesi gibi sorunlar, kalp krizi riskini artırabiliyor.