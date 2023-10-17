Kalp krizine neden olan besinler ortaya çıktı

Ölümcül sonuçları olan kalp krizine neden olan besinlerin ortaya çıkması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kalp krizine neden olan besinler ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

Dünya genelinde yılda yaklaşık 200.000 kişi, kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybediyor. Bu nedenle kalbimizi korumak son derece önemlidir.

İşte kalp sağlığını tehlikeye sokabilecek bazı besinler:

Dondurma: İçeriğindeki yüksek şeker, insülin ve trigliserit artışına yol açabilir ve kalp damarlarında tıkanmalara neden olabilir.

Barbekü sos: Yüksek şeker içeriği kilo alımını artırabilir ve kalbi yorabilir.

Domates suyu: Konserve domates suyu yüksek sodyum içerir ve likopen içeriği ile tehlikeli olabilir.

Katı yağlar: Doymuş yağlar kalp sağlığı için zararlıdır.

Kek: Ticari kekler aşırı şeker içerir ve potansiyel trans yağ kaynaklarıdır.

Patates cipsi: Yüksek kalori, yağ ve sodyum içerir.

Yağsız-light ürünler: Fazladan şeker içerebilir.

Salata sosları: Gizli şeker ve tuz içerebilir.

Tereyağı: Damar tıkanıklığına yol açabilir.

Biftek: Kalp krizine neden olabilir.

Peynir: Yüksek yağ içeriği damarları tıkayabilir.

Pirinç: Esmer pirinç tercih edilmelidir.

Margarin: Trans yağ içeriyorsa tercih edilmemelidir; zeytinyağı daha sağlıklı bir seçenektir.

KALP KRİZİ NEDİR?

Kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur.

Kalp dokusunun yeterince kanlanamadığı her saniye kalıcı hasar gelişme riskinde bir artış söz konusudur.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Göğüs ağrısı, baskı veya rahatsızlık hissi

-Yansıyan ağrı

-Terleme halsizlik

-Nefes darlığı

-Sersemlik

-Çarpıntı

-Sindirim problemleri

-Bacakların, ayak ve bileklerin şişmesi
-Hızlı ve düzensiz kalp atışları

-Öksürük

-Vücut ağırlığında ani değişim-kilo alma veya verme

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