Kalp krizinin en büyük habercisi gözlerdeki işaret ortaya çıktı

Uzmanlar erken teşhis ve hastalıklar konusunu ısrarla vurgulamaya devam ediyor.

Son olarak da kalp hastalıklarındaki erken teşhisin önemi ortaya çıktı.

Bu kapsamda araştırmalara göre gözlerde bulunan 'ksantelazmalar' sağlıksız kalbi işaret ettiği bildirildi.

Kalp hastalıkları yaşamı tehdit eden en riskli hastalıklar arasında en üst basamakta olduğunun altı çizildi.

Göz ve göz çevresi vücudumuzda en hassas olan bölge olduğu biliniyor.

KSANTELAZMA NEDİR?

Göz etrafında ortaya çıkan sert, yapışkan sarı birikintilere ksantelazma olduğu bildirildi.

Genellikle önemsiz görülse de yapılan araştırmalar bu durumun vücudun “sağlıksız kolesterol düzeylerine” düştüğünü ve bunun da kalp hastalığının bir uyarı işareti olabileceğini ortaya çıkmıştı.

GÖZLERE AMAN DİKKAT!

Sarı lekelerin yüksek kolesterol belirtisi olmasa bile, yine de kalp hastalığının bir işareti olabileceğini öne sürüldü.

Gözün renkli kısmı olan irisinizin etrafındaki soluk beyaz bir halka da yüksek kolesterolü gösterebildiğinin altı çizildi.