Kalp krizinin gençleşen gölgesi! Damar tıkanıklığının yeni yüzü

Son yıllarda kalp krizi, yalnızca yaşlıların değil, 30’lu ve 40’lı yaşlardaki bireylerin de kapısını çaldı.

Üstelik bu vakaların çoğu, düzenli spor yapan, fit görünen ve sağlıklı yaşam tarzına sahip olduğunu düşünen kişilerde görüldü.

Uzmanlar, damar tıkanıklığının artık çok daha erken yaşlarda başladığını ve genetik faktörler, kronik stres ile bilinçsiz takviye kullanımının bu artışı tetiklediğini belirtti. Kalp krizinin yeni yüzü, gençleşen bir tehdit olarak karşımıza çıktı.

ERKEN YAŞTA KALP KRİZİNDE ARTIŞ: BİLİM NE SÖYLÜYOR?

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin (ESC) verilerine göre, 35-44 yaş aralığında kalp krizi vakaları son on yılda %20’lik bir artış gösterdi.

Avrupa Kalp Dergisi’nde (European Heart Journal) yayımlanan bir çalışma, 35 yaşındaki bireylerin %45’inde damar içinde kireçlenme (ateroskleroz) belirtileri tespit edildiğini ortaya koydu. Bu plaklar, genellikle şikayet oluşturmadan yıllarca birikiyor ve aniden yırtıldığında kalp krizine yol açtı.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten kardiyolog Dr. Steven Nissen, genç yaşta kalp krizlerinin artışını “modern yaşam tarzının bir yansıması” olarak tanımladı.

Nissen, “Hareketsizlik, işlenmiş gıdalar, stres ve genetik yatkınlık birleştiğinde, damar tıkanıklığı kaçınılmaz hale geliyor” dedi.

Özellikle ailesinde erken yaşta kalp hastalığı öyküsü olan bireylerde riskin daha yüksek olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu grupta Lipoprotein(a) gibi genetik belirteçlerin rutin olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

SPORCU BEDENLER NEDEN RİSK ALTINDA?

Spor yapmak, kalp sağlığı için önerilen bir alışkanlık olsa da, bilinçsiz ve aşırı egzersiz ciddi riskler taşıyabilir.

Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanları, genç sporcularda ani kalp krizlerinin genellikle genetik temelli kalp kası hastalıkları veya ritim bozukluklarından kaynaklandığını belirterek, “Hipertrofik kardiyomiyopati gibi genetik hastalıklar, yoğun fiziksel aktivite sırasında ölümcül ritim bozukluklarını tetikleyebilir” dedi.

Bilinçsiz kullanılan takviyeler de tehlike saçıyor. Vücut geliştirme amaçlı kullanılan steroidler, kalp kasını büyüterek esnekliğini bozuyor; enerji içecekleri ise kalp ritmini hızlandırıp damar basıncını artırıyor.

Lancet dergisinde yayımlanan bir çalışma, bu tür takviyelerin gençlerde damar tıkanıklığı riskini %15 artırabileceğini gösterdi.

KRONİK STRES VE GENETİK MİRAS: GÖRÜNMEZ DÜŞMANLAR

Kronik stres, genç yaşta kalp krizlerinin en büyük tetikleyicilerinden biri. Kardiyoloji Uzmanları, stres anında salgılanan kortizol ve adrenalin gibi hormonların damar duvarlarına zarar verdiğini ve pıhtı oluşumunu hızlandırdığını söyleyerek, “Stres, yalnızca ruh sağlığını değil, kalbi de derinden etkiliyor,” dedi.

Genetik yatkınlık da genç yaşta kalp krizlerinin önemli bir nedeni. Ailede 55 yaş öncesi kalp krizi öyküsü olan bireylerde risk, diğerlerine göre iki kat daha fazla. Türk Kardiyoloji Derneği’nin dijital araçları ve Framingham Risk Skoru gibi yöntemlerle kalp yaşı hesaplanarak risk değerlendirmesi yapılabiliyor.

Örneğin, 35 yaşında, tansiyonu yüksek ve sigara içen bir bireyin kalp yaşı 55 çıkabilir, bu da ciddi bir uyarı sinyali.

SESSİZ BELİRTİLER VE ERKEN TANI

Gençlerde kalp krizi belirtileri, klasik göğüs ağrısından farklılık gösterebiliyor. Nefes darlığı, sırt veya çene ağrısı, mide bulantısı ve aşırı yorgunluk gibi belirtiler, özellikle kadınlarda sık görülüyor.

Kardiyoloji Uzmanları, “Gençler belirtileri genellikle önemsemiyor, bu da dramatik sonuçlara yol açıyor” diyerek erken tanının önemine dikkat çekti.

KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Uzmanlar, kalp krizinden korunmak için yaşam tarzı değişikliklerini önerdi:

Sağlıklı Beslenme: Akdeniz tipi diyet, sebze, meyve ve omega-3 açısından zengin gıdalar tüketilmeli. İşlenmiş gıdalar ve doymuş yağlardan uzak durulmalı.

Düzenli Egzersiz: Haftada 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz, kalp sağlığını destekliyor. Ancak spora başlamadan önce kardiyolojik muayene şart.

Stres Yönetimi: Meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri stres seviyesini düşürüyor.

Rutin Kontroller: Aile öyküsü olanlar ve risk faktörleri taşıyanlar, düzenli EKG, efor testi ve kan tetkikleri yaptırmalı.

KALBİNİZE KULAK VERİN

Genç yaşta kalp krizi, modern yaşamın getirdiği risklerle artık daha sık karşılaşılan bir gerçek. Sporcu bedenler bile bu sinsi tehlikeden muaf değil.

Uzmanlar, erken tanı ve bilinçli yaşam tarzıyla bu riskin azaltılabileceğini vurguladı.

Kalbinizin sessiz çığlıklarını duymak için düzenli kontrolleri ihmal etmeyin; çünkü damarlarınıza güvenmek, takvim yaşınızdan daha önemli.