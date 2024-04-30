Kalp nakli yapılan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Kalp nakli yapılan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Kendisine kalp nakli uygulanan 16 yaşındaki Esila, nakil işleminin ardından hayatını kaybetti. Esila’nın cenazesi Rize’de toprağa verildi.

Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki kalp naklinin sonrasında yoğun bakım ünitesindeki tedavi esnasında hayatını kaybeden Tüfekçi'nin cenazesi, akrabaları tarafından memleketi Rize’ye getirildi.

16 yaşındaki Tüfekçi için Sahil Camisi'nde yapılan cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve Rizeli vatandaşlar katıldı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 5,5 yıl mücadele eden Esila Tüfekçi'nin cenazesi, Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Derepazarı ilçesine bağlı Eriklimanı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına verildi.

Kalp nakli olmak için Rize'de 16 yaşındaki Esila için kampanya düzenlenen Tüfekçi'ye 2 gün önce uygun organ bulunması üzerine kalp nakli yapılmış ancak 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetmişti.

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