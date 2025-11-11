Yabancı kardiyoloji uzmanları, ani ölümleri önlemede hayati rolü olan bu teknolojik cihazları taşıyan hastaları kış aylarında çok daha temkinli olmaya çağırdı.

Dünya genelinde milyonlarca kişinin yaşam kalitesini artıran ve ani kalp durmalarını engelleyen kalp pillerini (pacemaker ve ICD) kullanan hastalar için kış aylarına girerken önemli bir uyarı geldi.

Soğuk havayla birlikte ortaya çıkan kontrolsüz vücut titremelerinin ve kasılmalarının, bu yüksek teknoloji ürünü cihazların hassas çalışma düzenini bozma potansiyeli taşıdığı belirtildi.

Kardiyovasküler Elektrofizyoloji alanının önde gelen isimlerinden, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Elaine Thompson, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, titremenin pilin çalışma prensibi üzerindeki beklenmedik etkilerine dikkat çekti.

Prof. Thompson, "Kalp pilleri, vücut aktivitesini, özellikle de ritim bozukluklarını tespit etmek üzere programlandı. Ancak soğuk hava nedeniyle oluşan yoğun titreme, özellikle bazı modellerde, cihazın içinde bir 'yanıltıcı sinyal' oluşturabiliyor. Bu sinyal, pilin, kalbin durduğunu ya da tehlikeli bir ritimde olduğunu düşünmesine yol açabilir" dedi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ETKİLEŞİMİ ORTAYA KOYDU

Bu uyarıların temelini, son yıllarda Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından desteklenen ve kalp cihazlarının biyofiziksel etkileşimlerini inceleyen bir dizi bilimsel araştırma oluşturdu. Araştırmacılar, vücutta sarsıntıya neden olan dış etkenlerin (güçlü elektrikli alet kullanımı, aşırı titreşimli motorlar ve aşırı soğuktan titreme) pilin aktivite sensörlerini aktive ettiğini gözlemledi.

Londra'daki Royal Brompton Hastanesi Kardiyoloji Departmanı Başkanı Dr. James O’Connell, bu durumun en büyük riskini "gereksiz şoklama" potansiyeli olarak açıkladı. Dr. O’Connell, "ICD (İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) taşıyan bir hasta aşırı soğuktan titrediğinde, cihaz bu titremeyi ventriküler fibrilasyon gibi ciddi bir ritim bozukluğu zannederek kalbe bir elektrik şoku uygulayabileceğini belirtti. Bu şok, hem fiziksel olarak rahatsız edici hem de cihazın pil ömrünü kısaltan bir durum olduğunu" dile getirdi.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER: UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uzmanlar, kalp pili taşıyanların kış aylarında alması gereken önlemleri net bir şekilde sıraladı.

Vücut Isısının Korunması: Soğuğa maruziyet süresinin kısıtlanması ve kat kat giyinme yöntemiyle vücut ısısının titremeyi önleyecek seviyede tutulması gerektiği vurgulandı.

Anlık Titreme Yönetimi: Ani soğukta titreme başlarsa, kişinin hemen korunaklı bir alana geçmesi veya titremeyi azaltacak şekilde vücudunu desteklemesi tavsiye edildi.

Düzenli Cihaz Kontrolü: Kış sezonuna girerken pilin ayarlarının, özellikle de aktivite sensörü eşiklerinin kontrol edilmesi için doktora başvurulması önemle belirtildi.

Prof. Dr. Thompson ve Dr. O'Connell, kalp pillerinin modern tıbbın en büyük başarılarından biri olduğunu, ancak teknolojik bir cihaz olmaları nedeniyle dış fiziksel etkilere karşı her zaman temkinli olunması gerektiğini bir kez daha kamuoyuna duyurdu.