Kalp rahatsızlıklarına iyi geliyor. İşte o ot

Günümüzde birçok insan, sağlık problemlerine doğal çözümler aramakta ve bu amaçla şifalı otlara yönelmektedir.

Kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına faydası olduğu bilinen passiflora çiçeği, özellikle dikkat çekmektedir.

Passiflora çiçeğinin faydaları...

Uykusuzluk sorunlarında uyku düzenini sağlar.

Kas spazmları ve kramp şikayetlerine iyi gelir.

Anksiyete, huzursuzluk ve stresi azaltır.

Kalp ritim bozukluklarını düzenler.

Yüksek tansiyonu kontrol altına alır.

Kullanım önerileri...

Passiflora tabletleri ve kapsülleri eczanelerden temin edilebilir. Ayrıca, passiflora çayı da tüketilebilir.

Bir miktar passiflora bitkisini bir fincan kaynar suda yaklaşık 10 dakika demledikten sonra süzün ve günde en fazla üç fincan içebilirsiniz.

Uyku sorunları yaşayanlar için, yatmadan önce içilen bir fincanın uyku kalitesini artıracağı önerilmektedir.

Dikkat edilmesi gerekenler..

Passiflora kullanımı sırasında alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.

Fazla miktarda tüketimi mide rahatsızlığı, kalp çarpıntısı ve baş dönmesine neden olabilir.

Kan inceltici ilaçlar veya antidepresanlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Hamileler ve emziren annelerin kullanımı sakıncalıdır.

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