Kalp ritim bozukluklarının en yaygın türü olan atriyal fibrilasyon (AF), son bilimsel çalışmaların ve teknolojik ilerlemelerin odağı haline geldi. Erken teşhis ve daha etkin tedaviler, bu kronik durumla yaşayan milyonlarca hasta için yeni bir dönemin kapısını araladı. Özellikle minimal invaziv girişimsel yöntemler, dünya çapında kardiyoloji camiasında büyük ilgi uyandırdı.

SOĞUK VE ELEKTRİK ENERJİSİYLE HATALI SİNYALLERE DUR

Geleneksel ilaç tedavisine yanıt vermeyen veya bu tedavilere ek olarak uygulanan kateter ablasyon yöntemleri, son yılların en önemli bilimsel başarıları arasında yer aldı.

Kalpte ritim bozukluğuna neden olan anormal elektriksel sinyalleri bloke etmeyi amaçlayan bu prosedür, artık daha hassas ve güvenli bir şekilde gerçekleştirildi.

Kriyablasyon (Soğutma Yöntemi): Sorunlu kalp dokusunun dondurularak yalıtılması esasına dayanan bu yöntem, bazı AF türlerinde etkin bir çözüm olarak öne çıktı. Düşük sıcaklıklarla (-60 ila -120 dereceye kadar) gerçekleştirilen bu işlem, dokuya zarar vermeden anormal aktiviteyi ortadan kaldırma imkanı tanıdı.

Pulsed Field Ablasyon (PFA) İnovasyonu: En yeni tekniklerden biri olan Pulsed Field Ablasyon (PFA), yüksek enerjili elektrik darbeleri kullanarak yalnızca kalp kası hücrelerini hedef almasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu seçici enerji iletimi sayesinde, çevre doku ve organlara (özellikle yemek borusu gibi) zarar verme riski önemli ölçüde azaldı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan bu teknoloji, işlemin süresini kısaltarak hasta konforunu artırdı.

YABANCI UZMANLARDAN HAYATİ VURGULAR

Londra St George's Üniversitesi'nden emekli Klinik Kardiyoloji Profesörü ve Avrupa Kalp Ritim Birliği (EHRA) eski Başkanı Prof. Dr. A. John Camm, atriyal fibrilasyonun yetişkin nüfusun yaklaşık %2'sini etkilediğini ve yaşam boyu riskin dörtte bir civarında olduğunu vurguladı.

Prof. Camm, "Bu aritmiyi çok uzun süre ihmal ettik. Artık yakalama ve onu alt etme zamanı" ifadesini kullandı.

Ablasyonun başarı oranlarının yüksek olduğunu belirterek, girişimsel yöntemlerin AF yönetimindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Cleveland Clinic'ten Kardiyolog Dr. Eric Prystowsky ise, yeni ablasyon tekniklerinin ve sol atriyal apendiks (LAA) yönetimine odaklanan önleyici stratejilerin inme riskini düşürmede hayati bir basamak olduğunu belirtti.

Dr. Prystowsky, özellikle PFA gibi yeni teknolojilerin, üç boyutlu haritalama sistemleri ile birlikte kullanılması sayesinde prosedürlerin daha güvenli ve etkili hale geldiğini ifade etti.

ERKEN MÜDAHALE VE RİSK YÖNETİMİ ÖNE ÇIKTI

Bilim dünyası, AF tedavisinde sadece ritmi düzeltmeye değil, aynı zamanda altta yatan risk faktörlerini yönetmeye ve inme gibi ciddi sonuçları önlemeye odaklandı.

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) kılavuzları, AF yönetiminde yaşam tarzı değişiklikleri, komorbiditelerin (eşlik eden hastalıklar) kontrolü ve inmenin önlenmesini merkeze aldı.

Uzmanlar, hipertansiyon, obezite ve uyku apnesi gibi durumların etkin tedavisinin, ritim bozukluğunun tekrarlama olasılığını azalttığı konusunda görüş birliği bildirdi.

Tüm bu gelişmeler, kalp ritim bozukluğu tedavisinde sadece semptomları gidermeyi değil, aynı zamanda hastaların yaşam kalitesini artırmayı ve uzun vadeli kardiyovasküler sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir yaklaşımın benimsendiğini gösterdi.