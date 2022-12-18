Kalp yetmezliği neden olur?

Kalp yetmezliği, kalbin organizmanın metabolizması için gereken dolaşımı sağlayamamasıdır. Bu yetmezlik durumu kasılma gücünün azalmasına bağlı olabileceği gibi, esnekliğinin azalmasına da bağlı olabilir. Esnekliğin azalması durumuna en iyi örnek yaşlanmadır. Esnekliğin azalması demek, kalbin yeterli dolamaması demektir. Kalp, dolamadığı için yeterli debiyi sağlayamaz.

Prof. Mehmet Emin Korkmaz, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Koroner arter hastalığı: Halk arasında kalp krizi olarak bilinen koroner arter hastalığı kalp dokusunun, kalp kas hücrelerinin kaybına neden olmaktadır. Kalp krizi sırasında tıkanan damar, kalp kasına yeterli oksijen sunumu yapamayacağından kalp kas hücreleri ölür. Kalbin gücü, kalp krizi sonrası hastanın kaybettiği doku miktarı ile doğru orantılı olarak azalır. Kalp damarlarındaki darlıklar, hücre ölümüne neden olmadan da kalp yetmezliği yapabilir. Uzun yıllar boyunca iyi beslenmeyen kalp dokusu zamanla gücünü kaybeder.

Yaşlanma:Kalp yetmezliğinin belki de en sık görülen nedeni yaşlanmadır. Yaşlanma ile birlikte kalbin hem kasılma hem gevşeyip dolma yeteneği azalır ve bozulur. Bu durum kalp yetmezliği demektir.

Hipertansiyon:Yüksek kan basıncı toplum sağlığı açısından kalp yetmezliğini hazırlayan önemli bir faktördür. Kontrolsüz yüksek kan basıncı (hipertansiyon) zamanla kalbin yapısının bozulmasına başlangıçta gevşeme bozukluğuna ilerleyen zamanda ise kasılma bozukluğuna neden olur.

Kapak hastalıkları:Kalbin düzgün çalışabilmesi için kapaklarının düzgün çalışması şarttır. Kalp kapaklarında gelişebilecek daralma ve tam kapanmama durumları, kalbi, hacim ve basınç yükü artışı ile karşı karşıya bırakır. Bu bozuklukların uzun süre sürmesi yetmezlik ile sonuçlanır.

Kalp kası iltihapları: Bu duruma miyokardit denir. En sık üst solunum yolu enfeksiyonu yapan virüsler sonrası gelişir. Bu virüsler kalp kasında da iltihap ve yangı yaparak yetmezliğe yol açabilir. Güney Amerika’da sık gözlenen bir parazit vardır. Bu parazit de kalbe yerleşebilir ve Chagas hastalığı ve yetmezlik yapar.

Diğer nedenler:Bunlar daha az gözlenen nedenlerdir. Çeşitli ağır metal zehirlenmeleri, kronik alkolizm, ilaç bağımlılığı (kokain mesela), göğüs bölgesine radyasyon alınması (radyoterapi), çeşitli kanser ilaçları

Bilinmeyen nedenler: Azımsanmayacak bir grup hastada herhangi bir neden bulunmaz”

KALP YETMEZLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

“Kalp yetmezliği tedavisi, tıbbi açıdan zor ve karışık bir yaklaşım gerektirir. Temelde hastanın altta yatan bozukluğu düzeltilir. Koroner damar hastalığı varsa stent bypass gibi girişimler ve uygun ilaç tedavileri yapılır. Kapak hastalığı varsa ameliyatsız veya ameliyatla bu kapakların düzeltilir ve gerekli ilaç tedavisine başlanır.” diyen Prof. Dr. Mehmet Emin Korkmaz, şunları paylaştı:

“Hastalık çok ilerlerse kalp nakli yapılır. Bu durum öncesi destek pompaları ile hasta nâkile kadar yaşam desteği ile hayatta tutulmaya çalışılır. Miyokardit varsa istirahat ilaç tedavisi önerilir. Her durumun spesifik tedavisini burada sıralamak imkansızdır. Ancak tedavideki genel prensipler; tuz kısıtlama, gereken mekanik girişimler, düzenli ilaç tedavisi şeklinde sıralanabilir. Gelecekte umut veren bir yaklaşım ise tamamen suni yerleştirilebilir mekanik kalplerin kullanılmaya başlanması olasılığıdır.”