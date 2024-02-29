Kalp yetmezliğini azaltan ve kalp hastalıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı

Doğal ürünlerin popülerliği artarken, insanlar şifalı bitkilerin peşine düşmeye başladı. Ancak, bu bitkileri kullanmadan önce sağlık etkilerini anlamak ve bir doktora başvurmak hayati önem taşır.

Kalp rahatsızlıklarına karşı etkili olduğu bilinen yüksük otu, kalp yetmezliğini azaltma potansiyeline sahip.

Peki, yüksük otu nedir?

Avrupa, Batı Asya ve Akdeniz’de yetişen Sıracagiller familyasına ait iki ya da çok yıllık bir bitki olan yüksük otu, rozet biçiminde yapraklara ve salkım şeklinde dik ve uzun çiçeklere sahiptir. Yaklaşık 40 çeşidi bulunan bu bitkinin, Türkiye’de 10 farklı türü mevcuttur. Kalbi güçlendiren glikozitler içerir.

Ancak zehirli olduğu için evde ilaç yapımında kullanılırken aşırı dikkatli olunmalı ve önerilen doz aşılmamalıdır.

Yararlarına gelince…

Kalp ilaçlarının içinde yer alır, nabız atış hızını düşürür ve kan akışını yavaşlatır.

Kalp Ritmini Düzenleme:

Digitalis, kalp ritmini düzenleyici özelliklere sahiptir. İçindeki bileşenler, kalp kaslarının daha düzenli kasılmasını ve böylece kalp atışlarının düzenlenmesini sağlar. Bu, kalp ritim bozukluklarının tedavisinde yardımcı olabilir.

Kalp Yetmezliğini Azaltma:

Kalp yetmezliği durumlarında kullanılan Digitalis, kalp kaslarını kuvvetlendirir ve kalbin pompalama işlevini iyileştirir. Bu da kalp yetmezliğinin belirtilerini azaltabilir ve yaşam kalitesini artırabilir.

Aritmi Tedavisinde Kullanım:

Digitalis, aritmi tedavisinde de rol oynar. Aritmiler, düzensiz kalp atışlarını tanımlar ve Digitalis’in düzenleyici etkileri, bazı aritmi tipleri için faydalı olabilir.

Diğer Sağlık Sorunlarına Faydası:

Digitalis, kulak çınlaması, migren, romatizma ve anjina gibi diğer sağlık sorunlarının tedavisinde de kullanılabilir.