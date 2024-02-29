Kalp yetmezliğini azaltan ve kalp hastalıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı

Celil Kurşun
Kalp yetmezliğini azaltan ve kalp hastalıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı
Kalp yetmezliği azaltan ve kalp hastalıklarına iyi gelen ot olarak yüksük otu ortaya çıktı.

Doğal ürünlerin popülerliği artarken, insanlar şifalı bitkilerin peşine düşmeye başladı. Ancak, bu bitkileri kullanmadan önce sağlık etkilerini anlamak ve bir doktora başvurmak hayati önem taşır.

Kalp rahatsızlıklarına karşı etkili olduğu bilinen yüksük otu, kalp yetmezliğini azaltma potansiyeline sahip.

Peki, yüksük otu nedir?

Avrupa, Batı Asya ve Akdeniz’de yetişen Sıracagiller familyasına ait iki ya da çok yıllık bir bitki olan yüksük otu, rozet biçiminde yapraklara ve salkım şeklinde dik ve uzun çiçeklere sahiptir. Yaklaşık 40 çeşidi bulunan bu bitkinin, Türkiye’de 10 farklı türü mevcuttur. Kalbi güçlendiren glikozitler içerir.

Ancak zehirli olduğu için evde ilaç yapımında kullanılırken aşırı dikkatli olunmalı ve önerilen doz aşılmamalıdır.

Yararlarına gelince…

Kalp ilaçlarının içinde yer alır, nabız atış hızını düşürür ve kan akışını yavaşlatır.

Kalp Ritmini Düzenleme:

Digitalis, kalp ritmini düzenleyici özelliklere sahiptir. İçindeki bileşenler, kalp kaslarının daha düzenli kasılmasını ve böylece kalp atışlarının düzenlenmesini sağlar. Bu, kalp ritim bozukluklarının tedavisinde yardımcı olabilir.

Kalp Yetmezliğini Azaltma:

Kalp yetmezliği durumlarında kullanılan Digitalis, kalp kaslarını kuvvetlendirir ve kalbin pompalama işlevini iyileştirir. Bu da kalp yetmezliğinin belirtilerini azaltabilir ve yaşam kalitesini artırabilir.

Aritmi Tedavisinde Kullanım:

Digitalis, aritmi tedavisinde de rol oynar. Aritmiler, düzensiz kalp atışlarını tanımlar ve Digitalis’in düzenleyici etkileri, bazı aritmi tipleri için faydalı olabilir.

Diğer Sağlık Sorunlarına Faydası:

Digitalis, kulak çınlaması, migren, romatizma ve anjina gibi diğer sağlık sorunlarının tedavisinde de kullanılabilir.

İlgili Haberler
Cinsel gücü artırıyor. Ruhi bunalımı geçiriyor. İşte faydalarıyla göz dolduran otu
Ruhi sıkıntıları gideriyor. Mide tembelliğine iyi geliyor. Şifa saçan otun faydaları göz doldurdu
Yanıkların sebep olduğu sancıları kesiyor. Şifa saçan otun faydaları saymakla bitmiyor
Öksürük bronşit ve astımda faydalıdır. Şifa saçan otun faydaları göz doldurdu
Son Haberler
Emniyetin lüks otomobillerindeki sır detay ortaya çıktı. Bakan Yerlikaya açıkladı Gündem
Emniyetin lüks otomobillerindeki sır detay ortaya çıktı. Bakan Yerlikaya açıkladı
İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur atasözünün anlamı nedir?
Akrep ve arı sokmasında faydalı. Şifa saçan otun yararları saymakla bitmiyor Şifalı Bitkiler
Akrep ve arı sokmasında faydalı. Şifa saçan otun yararları saymakla bitmiyor
Kahve makinası arızalı çıkan vatandaşa ünlü markadan şok. Parasını geri vermediler bakın ne teklif ettiler Gündem
Kahve makinası arızalı çıkan vatandaşa ünlü markadan şok. Parasını geri vermediler bakın ne teklif ettiler
Kavga sırasında havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı Gündem
Kavga sırasında havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı
Dolar güne nasıl başladı? Ekonomi
Dolar güne nasıl başladı?