Kalpazan final yaptı! Deniz Baysal sitem dolu mesaj paylaştı

Show TV'de yayınlanamaya başlayan güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kalpazan dizisi ekrana veda etti. Erken final izleyici tarafından da üzüntü ile karşılandı. 21 Ekim’de yayın hayatına başlayan ve büyük ilgi gören dizi, 8. bölümüyle final yaptı.

Geçtiğimiz günlerde dizinin senaristi Türküler Özgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada final kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Kalpazanlar güvence vererek sahte para sattı. Tek rakibimiz Merkez Bankası diyerek dalga geçtiler

“Kalpazan için 4 küsür reytingle 'erken' final kararı alındı. Yarısını alan işler ekran yolculuğunu sürdürürken... Tepkiler geliyor, neden diye soruyorlar gerçekten bilmiyoruz.” demişti.

Dizinin final günü de bir paylaşım dizi oyuncusu Deniz Baysal'dan geldi. Baysal rol arkadaşı Çağlar Ertuğrul ile bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncu paylaşımında şunları söyledi:

Bu akşam son kez KALPAZAN

Her arkadaşımla fotoğrafım yok çünkü bilemedik böyle olacağını

Hepinizi çooook seviyorum. Bu ekibin bi parçası olmaktan her zaman gurur duyucam, içimde de hep bi ukde kalıcak bu erken vedadan dolayı.

Kamera önü, kamera arkası, senaryo ekibimiz, kurgu ekibimiz, sosyal medya ekibimiz….. iyi ki varsınız



“İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın…”