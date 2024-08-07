Kamala Harris başkan yardımcısı adayı Tim Walz ile ilk seçim mitingini yaptı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak resmi adaylığını ilan etti ve Minnesota Valisi Tim Walz'i başkan yardımcısı olarak gösterdi. Philadelphia, Pensilvanya'da düzenlenen ilk seçim kampanyası mitinginde Harris, Amerika için gerekli liderliği sağlayacaklarını ve Cumhuriyetçi rakiplerine karşı zafer kazanacaklarını vurguladı. "Bugün karşınızda, resmen Demokratların ABD başkan adayı olduğumu gururla ilan etmek için duruyorum" diyerek Walz'i tanıtan Harris, seçimlerde zafer elde etmek için birlikte çalışacaklarını belirtti. Harris, "Şimdi yapmamız gereken bazı işler var. Genel seçimlere girmeli ve kazanmalıyız" dedi ve destekçilerini birlik ve kararlılık içinde hareket etmeye çağırdı.