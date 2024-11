Kamala Harris cephesi güçleniyor

Eski Beyaz Saray stajyeri ve zorbalık karşıtı aktivist Monica Lewinsky, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik aday Kamala Harris’i destekleyeceğini duyurdu. Lewinsky, seçim sürecinde kadınların rolünün giderek arttığı bir dönemde bu önemli seçimini X platformunda paylaştı. 51 yaşındaki Lewinsky, gülümseyen bir selfie ile “Ben oyumu kullandım!” etiketiyle birlikte mesajını paylaştı. Bu paylaşım, 1.1 milyon takipçisi tarafından görüldü ve yaklaşık 13 milyon görüntüleme aldı. Lewinsky, gönderisine "Lütfen oy verin!" mesajını ekleyerek, Harris’i desteklediğini belirtti.

PLEASE VOTE! ♥️????????



(preferably like i did for harris/walz) pic.twitter.com/uUqUtWuJJo