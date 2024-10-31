Ünlü sanatçılar Harris saflarında

Ekim ayında, Latin müziğin yıldızı Nicky Jam, Donald Trump ile sahneye çıkarak destek verdiğini duyurdu. Ancak bu destek, Trump'ın New York'taki mitinginde bir komedyenin Puerto Rico'yu hedef alan açıklamalarından sonra geri çekildi. Jam, Instagram üzerinden "Puerto Rico saygı görmeli" ifadelerini kullandı.

Jam, Harris’i doğrudan desteklemedi, ancak Jennifer Lopez, Ricky Martin, Marc Anthony ve Bad Bunny gibi diğer Puerto Rican sanatçılar, Harris’in kampanyasına desteklerini açıkladı. Lopez, Harris ile birlikte Las Vegas'ta bir mitinge katılacak.

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Harris’in kampanya ekibi, seçimin son aşamasında ünlü isimlerin katılacağı etkinlikler planlamıştı. Ancak, Latino sanatçıların Trump'ı kınaması ve Harris için bir araya gelmesi, beklenmedik bir sürpriz olarak öne çıkıyor. Bu sanatçıların toplamda 390 milyon Instagram takipçisi bulunuyor; bu da ABD nüfusundan daha fazla.

Harris, özellikle Latino erkeklerin desteğini kazanma çabasında. Trump'ın Puerto Rican oylara göz diktiği Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde, Latino seçmenlerin etkisi büyüyor. Harris’in anketçileri, ünlülerin bu süreçte seçmenleri harekete geçirebileceğini belirtiyor.

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Bad Bunny’nin destek açıklaması, Harris ekibi için sürpriz oldu. Genç Latino seçmenler üzerindeki etkisi nedeniyle Harris’in destek listesinde öncelikli isimlerden biriydi. Bad Bunny, Harris’in Puerto Rico için sunduğu planların bir videosunu sosyal medyada paylaşarak destek verdiğini duyurdu.

Harris’in kampanyası, ünlülerin gücünden yararlanarak genç seçmenlere ulaşmayı hedefliyor. Hollywood’da, ünlülerin seçimlerdeki etkisi giderek artıyor. Charli XCX'in, Harris için yaptığı destek açıklaması, genç seçmenler arasında büyük yankı uyandırdı. Taylor Swift’in Harris’i desteklemesi, kampanyanın daha fazla dikkat çekmesine yardımcı oldu.

Seçim günü yaklaştıkça, Harris daha fazla ünlüyü etkinliklerine dahil ediyor. Beyoncé’nin katılımı, kampanyayı daha da güçlendirebilir. Harris’in kampanya ekibi, "Tüm araçlarımızı kullanacağız" şeklinde bir açıklama yaptı.

Trump da bu süreçte ünlüleri arkasına alarak destek toplamaya çalışıyor. NFL efsanesi Brett Favre, Trump’ın mitinginde konuşma yaptı. Bu durum, Harris’in genç seçmenlerle bağ kurma çabalarının yanı sıra Trump’ın kendi ünlü destekçileriyle yarışmasını da gözler önüne seriyor.

Seçim öncesinde, ünlü desteklerinin seçmen katılımını artırmada önemli bir rol oynadığı gösteriliyor. Leonardo DiCaprio gibi çevre aktivistlerinin yanı sıra, Arnold Schwarzenegger gibi sürpriz destekçiler de yer alıyor. Schwarzenegger, Trump’ı “vatansever olmayan” olarak nitelendirerek Harris’e destek verdiğini açıkladı.

Bu seçim, ünlülerin ve sanatçıların seçmenler üzerindeki etkisinin ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor. Seçim günü yaklaşırken, her iki kampanya da ünlülerin gücünden yararlanarak seçmenlerini mobilize etmeye çalışıyor.

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