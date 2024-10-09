Kamala Harris’ten ateşkes açıklaması

Kaynak: İHA
Kamala Harris’ten ateşkes açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, "Gazze’de ateşkes anlaşmasında bazı ilerlemeler var ancak gerçekte bir anlaşmaya varılmadıkça bunlar anlamsız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dün katıldığı bir televizyon programına verdiği röportajında Gazze’de ateşkes görüşmelerine değindi.

Harris, “Gazze’de ateşkes anlaşmasında bazı ilerlemeler var ancak gerçekte bir anlaşmaya varılmadıkça bunlar anlamsız” dedi. Devamı daha sonra yayınlanacak röportajda Harris, “Mümkün olan en kısa sürede ateşkes ve rehineler konusunda anlaşmaya varmalıyız” ifadesini kullandı.

Kamala Harris, Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Eski Başkan Donald Trump’a karşı Demokratların adayı olarak yarışacak.

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