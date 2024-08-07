Kamala Harris’ten ilk miting

Kamala Harris, Minnesota Valisi Tim Walz'ı "Amerika'nın hak ettiği başkan yardımcısı" olarak tanıttı ve Walz'ın sahneye çıkışı büyük bir coşkuyla karşılandı. Walz, "91 günümüz kaldı. Aman tanrım, bu kolay olacak. Ölünde uyuyacağız." şeklindeki etkileyici sözleriyle kalabalığı coşturdu ve alkış topladı.

Miting boyunca Harris ve Walz'ın konuşmaları, salondaki izleyiciler tarafından sık sık alkışlarla kesildi. ABD medyası tarafından geniş bir şekilde canlı yayınlanan etkinlikte, Demokratlar yoğun bir coşku içindeydi ve çeşitli sloganlar attılar.

Harris ve Walz, seçim kampanyası süresince Wisconsin, Michigan ve Georgia gibi kritik eyaletlerde de mitingler düzenleyecekler. Bu strateji, Cumhuriyetçi rakipleri Donald Trump ve JD Vance karşısında Demokrat seçmenleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Walz'ın Harris'in başkan yardımcısı olarak seçilmesinde, ülkenin iç kesimlerindeki beyaz Amerikalı orta sınıfın oylarını çekme amacı öne çıkıyor. Etkili bir konuşmacı olarak bilinen Walz, liberal görüşleri ve beyaz Amerikalı erkek siyasi figür olarak Harris’i dengeleyici bir rol üstleniyor.

Demokrat Parti, resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adaylarını 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da düzenlenecek kongrede açıklayacak.